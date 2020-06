Υγεία - Περιβάλλον

Προειδοποίηση ΠΟΥ: η επιδημία του κορονοϊού επιδεινώνεται παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτρέπει όλες τις χώρες “να μην τραβήξουν το πόδι από το πετάλι”...

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέτρεψε όλες τις χώρες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αναχαίτιση του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, σημειώνοντας ότι η πανδημία επιδεινώνεται παγκοσμίως και ακόμη δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή της στην κεντρική Αμερική.

«Έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες από την αρχή της πανδημίας και δεν είναι τώρα η ώρα, για οποιαδήποτε χώρα, να τραβήξει το πόδι της από το πετάλι», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο Δρ. Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τόνισε ότι τα κρούσματα στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής συνεχίζουν να αυξάνονται, ζητώντας τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας για την περιοχή αυτή.

Η επιδημιολόγος Μαρία βαν Κέρκοβ είπε στην ίδια ενημέρωση ότι απαιτείται μια «συνολική προσέγγιση» του προβλήματος για τις χώρες της Νότιας Αμερικής καθώς «είμαστε ακόμη μακριά από το τέλος».

Ο Ράιν είπε ότι είναι αναγκαίο τώρα να επικεντρωθούν οι χώρες στην αποτροπή ενός δεύτερου κύματος της ασθένειας που έχει μολύνει περισσότερους από 7 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 400.000 από αυτούς.