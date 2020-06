Πολιτική

Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για οριοθέτηση ΑΟΖ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών υπογράφουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Ντι Μάιο, θα πραγματοποιήσει, σήμερα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ μετά τη συνάντηση θα υπογραφεί η συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες θα εστιασθούν σε θέματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια, θα υπογραφεί η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.