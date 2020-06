Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι υψηλές θερμοκρασίες δεν βάζουν “φρένο” στην εξάπλωση

Ακόμα μία έρευνα για τη συσχέτιση του ζεστού καιρού με τη μετάδοση του κορονοϊού.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν μπορούν να μειώσουν δραστικά την ταχεία εξάπλωση του ιού απουσία προληπτικών μέτρων, τα οποία αποτελούν την ασπίδα προστασίας μας έναντι του κορονοϊού και τους θερινούς μήνες. Συνεπώς, για να μείνουμε ασφαλείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε προστατευτικές μάσκες και να τηρούμε την απόσταση του 1,5 μέτρου.

Αποτελέσματα μελέτης που αφορούν την επίδραση των κλιματολογικών παραμέτρων στη διασπορά του κορονοϊού δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science και ανασκοπούνται από τους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριο Παρασκευή και Θάνο Δημόπουλο.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα χαμηλά επίπεδα ανοσίας στον πληθυσμό έναντι του SARS-CoV-2 θα είναι ο κυρίαρχος παράγοντας, σε αντίθεση με τον καιρό, που θα καθορίσει τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του νέου κορoνοϊού το προσεχές διάστημα.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο για να προσομοιώσουν πώς οι εποχικές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διασπορά του SARS-CoV-2 σε διαφορετικές πόλεις ανά την υφήλιο. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέο ιό που δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για το πώς επιβιώνει κάτω από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, οι ερευνητές διερεύνησαν τρία διαφορετικά σενάρια με βάση τι είναι γνωστό για την επίδραση του κλίματος στην εξάπλωση άλλων ιών, συμπεριλαμβανομένων δύο κορονοϊών, των OC43 και HKU1, που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα στους ανθρώπους.

Και στα τρία σενάρια, τα μοντέλα έδειξαν ότι οι κλιματολογικές συνθήκες θα αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα για τον περιορισμό των μεταδόσεων από SARS-CoV-2 μόνο όταν ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σε έναν πληθυσμό έχει αναπτύξει ανοσία. Στην πραγματικότητα, διαπιστώθηκε ότι, ακόμη και αν ο SARS-CoV-2 είναι ευαίσθητος στις κλιματολογικές συνθήκες όσο και οι άλλοι εποχιακοί ιοί, η καλοκαιρινή ζέστη δεν θα ήταν αρκετή για να περιοριστεί η αρχική ταχεία εξάπλωσή του ιού στον άνθρωπο. Αυτό καθίσταται σαφές και από την ταχεία εξάπλωση του SARS-CoV-2 αυτήν την περίοδο στη Βραζιλία, τον Ισημερινό, καθώς και σε άλλες τροπικές περιοχές.

Στα αποτελέσματα των μελετών υπήρξε μία αισιόδοξη νότα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι μπορεί να περιοριστεί σημαντικά η εξάπλωση του κορονοϊού όταν εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη θερινή περίοδο που κυριαρχούν υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτά τα ευρήματα, υπογραμμίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, μας υπενθυμίζουν ότι η κοινωνική αποστασιοποίηση θα πρέπει να μας συνοδεύει καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αποτελεί σημαντικό μέτρο πρόληψης έναντι της εξάπλωσης του SARS-CoV-2.