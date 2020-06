Κοινωνία

Έβγαζε το αντικλεπτικό και βούταγε ηλεκτρικές συσκευές

«Πλούσια» δράση είχε στο ενεργητικό του ο συλληφθείς από τις Αρχές.

(φωτο αρχείου)

Συνελήφθη στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, Έλληνας κατηγορούμενος για κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Ο ανωτέρω λίγο πριν, είχε εισέλθει ως πελάτης σε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών, και είχε αποπειραθεί να αφαιρέσει το αντικλεπτικό σύστημα από κάμερα, πλην όμως έγινε αντιληπτός από υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία με επακόλουθο τη σύλληψή του.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι ο ανωτέρω, από τα μέσα Μαΐου, μετέβαινε σε καταστήματα που πωλούν ηλεκτρονικές συσκευές, όπου προσποιούμενος τον πελάτη, έβγαζε τεχνηέντως το αντικλεπτικό σύστημα από ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονταν σε προθήκες και τις αφαιρούσε, τοποθετώντας αυτές σε θυλάκιο των ενδυμάτων του.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν οχτώ περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.