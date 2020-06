Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: υπάρχουν εκατοντάδες αδιάσειστα στοιχεία της αθωότητάς μου

Ο Παπαγγελόπουλος κάνει λόγο για «κατ’ εξακολούθηση παραβίαση του Συντάγματος και συνεχείς παρανομίες σε βάρος του».

Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, σε δήλωση του, αναφέρει ότι «η κατ’ εξακολούθηση παραβίαση του Συντάγματος και οι συνεχείς παρανομίες σε βάρος μου δεν ωφέλησαν σε τίποτα τους συκοφάντες σκευωρούς κατηγόρους μου. Εννέα μήνες παράνομων ερευνών, 200.000 σελίδες δικογραφία και κανένα απολύτως στοιχείο σε βάρος μου».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια της δήλωσης του, «αντιθέτως στη δικογραφία υπάρχουν εκατοντάδες αδιάσειστα στοιχεία της αθωότητάς μου. Αυτά θέλουν να κρύψουν οι κατήγοροί μου. Αυτά θέλουν να με εμποδίσουν να αποκαλύψω.

Μου έδωσαν προθεσμία 10 ημερών για να μελετήσω μια τεράστια δικογραφία και να προετοιμάσω την υπεράσπισή μου. Ούτε να φυλλομετρήσω δεν προλαβαίνω 200.000 σελίδες σε δέκα ημέρες».

Και ο κ. Παπαγγελόπουλος καταλήγει τονίζοντας, «η πρωτοφανής αυταρχική καταπάτηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων μου παραπέμπει ευθέως σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Ο νομικός κόσμος, οι δικηγορικοί σύλλογοι, η ακαδημαϊκή κοινότητα ιδίως των νομικών σχολών και οι δημοκρατικοί πολίτες πρέπει να αντιδράσουν.

Η κατάλυση του κράτους δικαίου μας αφορά όλους. Σήμερα η καμπάνα χτυπάει για μένα. Αύριο θα χτυπήσει για σας».