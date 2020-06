Πολιτική

Ιστορική συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Ελλάδας - Ιταλίας

«Η συμφωνία αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη -χερσαία και νησιωτικά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκλεισε μια χρονίζουσα εθνική εκκρεμότητα με τη συμφωνία που υπέγραψαν Νίκος Δένδιας και Λουίτζι Ντι Μάιο, για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Η χώρα μας απέκτησε την πρώτη συμφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ βάζοντας πλώρη για την επόμενη συμφωνία με την Αίγυπτο που θα βάλει ισχυρά προσκόμματα στις τουρκικές διεκδικήσεις στην Μεσόγειο.

"Ελλάδα και Ιταλία απέδειξαν σήμερα οτι δυο γείτονες μπορούν να μετατρέπουν την θάλασσα που τους περιβάλει σε ήρεμα νερά συνεργασίας και προόδου. Εύχομαι ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και με άλλες χώρες της περιοχής", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Σήμερα, είναι μία καλή ημέρα για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ευρώπη και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Αθήνα και Ρώμη καθόρισαν τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στα νερά που ενώνουν τις δύο γειτονικές μας χώρες, αίροντας, έτσι, με γόνιμο τρόπο μία εκκρεμότητα 40 ετών.

Η συμφωνία ανταποκρίνεται πλήρως στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου αλλά και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Περιγράφει την έκταση των θαλασσίων περιοχών που αξιοποιούνται. Και, βεβαίως, αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα σε όλα τα εδάφη -χερσαία και νησιωτικά. Πρόκειται για υπόδειγμα συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας. Και για μία καθοριστική συμβολή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή μας.

Ελλάδα και Ιταλία απέδειξαν, σήμερα, πώς δύο γείτονες μπορούν να μετατρέπουν τη θάλασσα που τις περιβάλλει σε ήρεμα νερά προόδου και ανάπτυξης. Εύχομαι ανάλογες συμφωνίες να υπάρξουν και μεταξύ άλλων χωρών της περιοχής».

Το 1977 Ελλάδα και Ιταλία όρισαν τη μέση γραμμή της υφαλοκρηπίδας τους ως οριογραμμή και της ΑΟΖ. Σε εκείνη την συμφωνία Στροφάδες και Οθωνοί έχασαν μέρος της επηρειας τους και αμοιβαία έχασε επήρεια και ο κόλπος του Οτράντο.

«Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών επιτυγχάνεται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, με έγκυρες συμφωνίες. Όχι με ανυπόστατες συμφωνίες, όπως η συμφωνία Τουρκίας-Sarraj. Και βέβαια, όχι με μονομερείς καταθέσεις συντεταγμένων. H σημερινή ιστορική συμφωνία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες , τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977,το Δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12νμ, ενώ τα υπάρχοντα δικαιώματα των Ιταλών αλιέων περιορίζονται», υπογράμμισε , μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας.

«Ως Ιταλία αποδεικνύουμε ότι φροντίζουμε τα συμφέροντα των αλιέων και πάντοτε τηρώντας και σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, σημείωσε, από την πλευρά του, ο Λουίτζι Ντι Μάτζιο.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία με την Ιταλία είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφει η χώρα μας για ΑΟΖ και έχει ασφαλώς συναφθεί στη βάση της UNCLOS (οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών βάσει διμερών συμφωνιών).

Να σημειωθεί πως η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, καθώς και τη μέση γραμμή της συμφωνίας του 1977 για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας ως οριογραμμή της ΑΟΖ Ελλάδας- Ιταλίας. Με τη σημερινή Συμφωνία, η μέση αυτή γραμμή θα ισχύει και για τα υπερκείμενα της υφαλοκρηπίδας ύδατα.

Σήμερα υπογράφηκε επίσης η Κοινή Δήλωση Ελλάδας-Ιταλίας για τους Πόρους της Μεσογείου. Με τη δήλωση αυτή, τα δυο κράτη εκφράζουν την προσήλωσή τους στην ισόρροπη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών και συμφωνούν να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις για την εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων στις υφιστάμενες πρακτικές των αλιέων των δύο κρατών. (Βιώσιμη διαχείριση)

Υπογράφηκε, τέλος, Κοινή Γνωστοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τα δύο κράτη ζητούν την μελλοντική τροποποίηση του κανονισμού περί κοινής αλιευτικής πολιτικής ώστε, όταν η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της έως τα 12 ν.μ., να διατηρηθεί η υπάρχουσα αλιευτική δραστηριότητα των Ιταλών αλιέων στην περιοχή μεταξύ 6-12 ν.μ., η οποία σήμερα αποτελεί διεθνή ύδατα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αυτονόητη σημασία της αναφοράς στην Κοινή Γνωστοποίηση του δικαιώματος επέκτασης παντού της αιγιαλίτιδας ζώνης μας.

Τα υπάρχοντα δικαιώματα των Ιταλών αλιέων περιγράφονται με σαφήνεια αλλά πλέον περιοριστικά, τόσο ως προς τον αριθμό των σκαφών όσο και ως προς τα είδη που δύνανται να αλιεύσουν και εξαιρούνται τα είδη που αλιεύουν οι Έλληνες αλιείς.

ΣΥΡΙΖΑ: βάζουμε πλάτη στην εθνική προσπάθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτησε την συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο και για ανάλογα αποτελέσματα με την Αίγυπτο. Ζήτησε παράλληλα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, και πρόσφατα, ο Αλέξης Τσίπρας, θα βάλει πλάτη σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Πρέπει όμως να είναι ενταγμένη σε μια συστηματική στρατηγική που αυτή τη στιγμή λείπει», σχολίασε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

ΚΚΕ: Η συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας δεν χωράει πανηγυρισμούς

«Η συμφωνία για τη χάραξη θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που ανακοίνωσαν οι υπουργοί εξωτερικών των δύο κρατών, δεν χωράει πανηγυρισμούς. Πρόκειται για συμφωνία που υπηρετεί τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των αστικών τάξεων των δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που εμπλέκονται στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη, με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Αυτοί που μιλούν για “ιστορική μέρα” δεν παίρνουν υπόψη τους ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα στις δύο χώρες, το 1977, δεν υπηρέτησε τα λαϊκά συμφέροντα και δεν αποσόβησε την όξυνση των προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το ίδιο ισχύει για την οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και το Λίβανο.

Οι ισχυρισμοί, επίσης, ότι με τη συμφωνία Ελλάδας -Ιταλίας εξουδετερώνονται τα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, που αξιοποιεί η τουρκική ηγεσία στα πλαίσια της κλιμάκωσης της επιθετικότητας στην Αν. Μεσόγειο, είναι υπερφίαλοι και υποβαθμίζουν τις ανησυχητικές και επικίνδυνες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Το ΚΚΕ έχει υποστηρίξει από καιρό πριν πως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και το δικαίωμα των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και έχει καταδικάσει την απαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, αλλά και την αδειοδότηση της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Τουρκίας, για έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, που καταστρατηγεί δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Οι λαοί της Ιταλίας, της Ελλάδας, οι λαοί της περιοχής, με την πάλη τους μπορούν να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για να ζήσουν ειρηνικά και να αξιοποιήσουν το θαλάσσιο πλούτο, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, για δικό τους όφελος. Οπωσδήποτε, το ΚΚΕ θα μελετήσει παραπέρα την ελληνο-ιταλική συμφωνία για τη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών, όπως και τις ρυθμίσεις για την αλιεία», καταλήγει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.