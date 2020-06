Κοινωνία

Έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση στην Ζάκυνθο

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και συλλέγουν ότι διαθέσιμο στοιχείο υπάρχει, σε μια προσπάθεια να βρουν τους δράστες...

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία της Ζακύνθου, από την δολοφονία της 37χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό του 53χρονου συζύγου της, το μεσημέρι της Τρίτης στη Ζάκυνθο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ρίξει το βάρος σε υποθέσεις που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη κατά το παρελθόν και αφορούν τον 53χρονο άντρα.

Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φορούσαν κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα, έδωσαν στο θύμα την εντύπωση πως πρόκειται για αστυνομικούς. Όταν είδαν την μοτοσικλέτα του 53χρονου φαίνεται να του έκαναν σήμα να σταματήσει και όταν αυτός επιβράδυνε την μηχανή, τότε οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους, σκοτώνοντας ακαριαία την 37χρονη γυναίκα του.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και συλλέγουν ότι διαθέσιμο στοιχείο υπάρχει, σε μια προσπάθεια να βρουν τους δράστες το συντομότερο δυνατό, ενώ η μηχανή που επέβαινε το ζευγάρι μεταφέρθηκε στην Αστυνομία.

Το συμβάν έγινε μέρα μεσημέρι σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά σπίτια. Το ανδρόγυνο επέβαινε σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και η «θανάσιμη συνάντηση» με τους δράστες έγινε στην περιοχή του Αγίου Σώστη, στην διασταύρωση στη θέση Σκλουμπού.

Οι πληροφορίες παραμένουν θολές για το πώς ο άνδρας εγκατέλειψε το σημείο της επίθεσης για να ζητήσει βοήθεια και στην συνέχεια οδηγήθηκε μαζί με την άτυχή συζυγό του στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο άνδρας ζήτησε τη βοήθεια κάποιοι φίλου του που διέμενε σε κοντινή απόσταση, πριν ειδοποιηθεί ασθενοφόρο.