Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας στον ΑΝΤ1: στην Ξάνθη κάναμε 3013 εξετάσεις τις τελευταίες ημέρες (βίντεο)

Όσοι δεν πιστεύουν ότι έχουμε πανδημία, ας ρωτήσουν εκείνους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ.