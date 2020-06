Οικονομία

Σταϊκούρας: Έχουμε “καύσιμα” αν χρειαστούν τοπικά lockdown

Την έναρξη της δεύτερης φάσης της «επιστρεπτέας προκαταβολής» προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών. Τι είπε για την ύφεση. "Πυρά" από Τσακαλώτο .

Την έναρξη της δεύτερης φάσης της «επιστρεπτέας προκαταβολής» το αργότερο έως τη Δευτέρα, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας ότι ο δεύτερος κύκλος θα είναι άνω του 1,4 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε δε, πως επιχειρείται να γίνουν αποδεκτές και ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να διαθέτουν ταμειακή μηχανή.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός ανέφερε, παράλληλα, ότι σήμερα αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ η οποία θα περιγράφει τον τρόπο συμψηφισμού της έκπτωσης του 25% σε όσες εταιρείες προχώρησαν σε εμπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ Μαρτίου. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος, όπως είπε, αφορά σε 160.000 εταιρείες που έκαναν χρήση του εν λόγω μέτρου.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η στρατηγική που ακολουθείται στην οικονομία λαμβάνει υπόψη και τοπικά lockdown. «Στην οικονομία είμαστε έτοιμοι για να πάμε σε τοπικά lockdown εάν χρειαστεί. Έχουμε “καύσιμα” για να τα ρίξουμε στην οικονομία και έχουμε περισσότερα να ρίξουμε στο επόμενο διάστημα», δήλωσε.

Για τη χθεσινή συνεδρίαση του Ecofin, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από κράτη του «Βορρά» αναφορικά με το «Ταμείο Ανάκαμψης», κάποια εκ των οποίων ζητούν να υπάρχουν μόνο δάνεια και όχι επιδοτήσεις. Και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πιέσεις, τα κονδύλια να δίδονται συνδεδεμένα με διαρθρωτικές αλλαγές. Ωστόσο, δήλωσε ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι το αποτέλεσμα θα εδράζεται στις προτάσεις της Κομισιόν.

Σχετικά, τέλος, με τη νέα έξοδο στις αγορές και τις εκτιμήσεις για την ύφεση εφέτος, ο υπουργός δήλωσε πως «συστηματικά βγαίνουμε στις αγορές και η χώρα βγαίνει για δεύτερη φορά μέσα στον κορονοϊό. Οι τελευταίες εκτιμήσεις που έγιναν στο τέλος Απριλίου και δεν έχει αλλάξει η εκτίμησή μας, κάνουν λόγο για ύφεση 8%, η οποία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη εάν δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα».

Διευκρινίσεις από το οικονομικό επιτελείο ζητά ο Τσακαλώτος

Σημερινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα αναφορικά με τον αντίκτυπο της κρίσης του κορονοϊού στην οικονομία σχολιάζει με γραπτή δήλωσή του ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση ο κύριος Σταϊκούρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ύφεση 0,9%, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3,2%, παρότι του έχουμε εξηγήσει για ποιον λόγο κάνει λάθος», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος και προσθέτει: «Ταυτόχρονα μας υπενθύμισε ότι είχαμε lockdown για 15 ημέρες στο σύνολο του τριμήνου, ενώ ο έτερος υπουργός του οικονομικού επιτελείου κ. Γεωργιάδης έχει γράψει ότι οι πρώτοι μήνες είχαν ανάπτυξη 3%. (δηλαδή 0,2% πάνω από ό,τι παρέλαβαν την οικονομία από τον ΣΥΡΙΖΑ)».

Συνεχίζοντας, ο Ε. Τσακαλώτος ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να αποσαφηνίσουν εάν «το οικονομικό επιτελείο λέει αλήθεια και είχαμε 2,5 μήνες με +3% και οι 15 ημέρες ήταν αρκετές για να μετατρέψουν την ανάπτυξη σε ύφεση 0,9%». «Αυτό σημαίνει ότι το 15νθήμερο ήταν καταστροφικό και είχε ύφεση της τάξης του 20% οπότε η ύφεση που αναμένουμε για το 2020 θα είναι τουλάχιστον διψήφια», λέει και συμπληρώνει πως σε διαφορετική περίπτωση «το οικονομικό επιτελείο ψεύδεται και δεν είχαμε ανάπτυξη πριν την υγειονομική κρίση».

«Φαντάζομαι θα υπάρξει απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς. Εκτός βέβαια αν ισχύουν όσα γράφει ο φιλοκυβερνητικός τύπος και τους έχει επιβληθεί "τρόικα εσωτερικού", οπότε θα περιμένω επίσημη απάντηση από τους πραγματικά αρμόδιους κ.κ. Δημητριάδη, Σκέρτσο, και Γεραπετρίτη», δηλώνει ο τέως υπουργός Οικονομικών και καταλήγει: «Όσο για την εμπειρία του ενός στον ΣΕΒ, πείτε με καχύποπτο, αλλά δεν θα έλεγα ότι με καθησυχάζει για την εκπόνηση ενός σχεδίου δίκαιης ανάπτυξης».