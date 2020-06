Κόσμος

Η απεγνωσμένη έκκληση του αδελφού του Τζορτζ Φλόιντ

Τι ζητά ο αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ από το Κογκρέσο. Συγκλονίζει ο λόγος του...

Ο αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ απηύθυνε σήμερα έκκληση στο αμερικανικό Κογκρέσο να «βάλει τέλος στον πόνο» των Αφροαμερικανών που προκαλεί η αστυνομική βία και «να ακούσει τις εκκλήσεις» των ανθρώπων στους δρόμους υπέρ της μεταρρύθμισης των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Βρίσκομαι εδώ για να σας ζητήσω να βάλετε ένα τέλος στον πόνο, να βάλετε ένα τέλος στην εξάντλησή μας», είπε ενώπιον της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων ο Φίλονις Φλόιντ, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Συγκλονισμένος, ο ίδιος εξήγησε ότι «δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο» που ένιωσε βλέποντας το βίντεο του εφιάλτη που βίωσε ο αδελφός του, ο οποίος πέθανε από ασφυξία, αφού ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν γονάτιζε στον λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά.

«Μιλώντας σας εδώ σήμερα, ίσως να μπορούσα να διασφαλίσω ότι εκείνος δεν πέθανε για το τίποτα, ότι δεν θα γίνει απλά ένα πρόσωπο σε ένα μπλουζάκι, ένα ακόμη όνομα σε έναν κατάλογο που δεν σταματά να μεγαλώνει», συνέχισε ο Φίλονις Φλόιντ, ενώπιον της επιτροπής, όπου κυριαρχούν οι Δημοκρατικοί.

«Σας παρακαλώ, ακούστε την έκκλησή μου, ακούστε τις εκκλήσεις της οικογένειάς μου, τις εκκλήσεις που αντηχούν από τον δρόμο σε ολόκληρο τον κόσμο», συμπλήρωσε αναφερόμενος στις ογκώδεις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τον θάνατο του αδελφού του, οι μαζικότερες μετά το κίνημα υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων τη δεκαετία του 1960.

«Τιμήστε και υιοθετήστε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσετε ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου θα είναι η λύση κι όχι το πρόβλημα», τόνισε ο αδελφός του Τζορτζ Φλόιντ, την επομένη της κηδείας του στο Χιούστον του Τέξας.

«Διασφαλίστε ότι θα λογοδοτούν όταν παραβιάζουν τον νόμο, μάθετέ τους να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους με κατανόηση και σεβασμό και μάθετέ τους ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία όταν μια ζωή κινδυνεύει», υπογράμμισε.

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ, την 25η Μαΐου στη Μινεάπολη, είναι ο τελευταίος μιας σειράς δολοφονιών Αφροαμερικανών από την αστυνομία, που προκάλεσαν την οργή με χιλιάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους της Αμερικής και να ζητούν μεταρρυθμίσεις.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο 42χρονος αδελφός του δήλωσε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ».

Η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται να καταθέσει προς έγκριση στο σώμα σειρά νόμων, που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν την αστυνομική βία και τη φυλετική αδικία, έως την 4η Ιουλίου.

«Το έθνος ζητά και του αξίζει ουσιαστική αλλαγή», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζέραλντ Νάντλερ, μόλις ξεκίνησε η συνεδρίαση.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι απλά ένας σκοπός, ένα όνομα που θα φωνάζουν στους δρόμους. Ήταν ένας άνθρωπος. Είχε οικογένεια. Ήταν γνωστός ως ο ευγενικός γίγαντας. Είχε μια πλούσια ζωή την οποία του πήραν πάρα πολύ νωρίς και θρηνούμε την απώλειά του», συμπλήρωσε.