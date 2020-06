Κοινωνία

Έβρος: Εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση με τεθωρακισμένα και ελικόπτερα Απάτσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεξαγωγή της ΤΑΜΣ “ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2020” στην Αλεξανδρούπολη.

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, διεξήχθη η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) “ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2020”, στο Πεδίο Ασκήσεων “ΑΕΤΟΥ”, στην Αλεξανδρούπολη.

Στην άσκηση, στην oποία εξετάστηκαν διαδικασίες και τεχνικές διεξαγωγής επιθετικών επιχειρήσεων από συγκρότημα ίλης αρμάτων, συμμετείχε:

Προσωπικό και μέσα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ “ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ – ΠΙΝΔΟΣ”)

Επιθετικά Ελικόπτερα (ΕΕ/Π) τύπου Apache της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ)

Ο συνταγματάρχης Σωκράτης Δημαράτος διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν διοικητής της ταξιαρχίας Ιππικού, η οποία συνέβαλε αποτελεσματικά στην πρώτη νίκη κατά των δυνάμεων του μέχρι τότε αήττητου άξονα και συγκεκριμένα κατά της φάλαγγας της 3ης μεραρχίας Αλπινιστών Τζούλια, στα υψώματα πέριξ της Αννίτσας Γρεβενών (Σκούρτζα, Γομάρα, Βασιλίτσα), στις αρχές του Νοεμβρίου του 1940. Στη νικηφόρα μάχη συμμετείχαν επίσης τρία τάγματα πεζικού: το 1ο του 51ου συντάγματος Δαβάκη μεθ' ουλαμού ιππικού, το 1ο του 50ου συντάγματος Τρικάλων και το 3ο του 7ου συντάγματος Χαλκίδος.