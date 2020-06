Life

“Bill and Ted 3”: η επιστροφή των Keanu Reeves και Alex Winter (βίντεο)

Τι περιλαμβάνει το σίκουελ της ταινίας, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι.

Στο πρώτο τρέιλερ του «Bill and Ted 3: Face the Music» -η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 21 Αυγούστου- ο Μπιλ και ο Τεντ ξεκίνησαν να γράψουν επιτέλους το τραγούδι που θα ενώσει τον κόσμο. Η εδώ και καιρό αναμενόμενη ταινία βρίσκει τους Alex Winter και Keanu Reeves να ξαναπιάνουν τον ρόλο τους ως ταξιδιώτες στον χρόνο.

Το τρέιλερ δείχνει έναν επισκέπτη από το μέλλον να προειδοποιεί τον Μπιλ και τον Τεντ ότι το διακύβευμα είναι πλέον μεγαλύτερο από ποτέ και το ντουέτο ξαναμπαίνει στον τηλεφωνικό θάλαμο και ξεκινά να βρει τους μελλοντικούς εαυτούς τους και το τραγούδι που θα αλλάξει τη ζωή τους. Οι Μπιλ και Τεντ ξανασυναντιούνται με τον Death (τον υποδύεται ο William Sadler), τον παλιό τους εχθρό από την ταινία «Bill and Ted's Bogus Journey». Μαζί τους στο ταξίδι, και οι κόρες τους Θία (Samara Weaving) και Μπίλι (Brigette Lundy-Paine), αντιστοίχως.

Το καστ της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Dean Parisot σε σενάριο των Chris Matheson και Ed Solomon, περιλαμβάνονται και οι Kid Cudi (παίζει τον εαυτό του), Kristen Schaal, Anthony Carrigan, Erinn Hayes, Jayma Mays, Jillian Bell, Holland Taylor και Beck Bennett.