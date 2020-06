Οικονομία

Eurogroup: πήρε έγκριση η δόση για την Ελλάδα

«Αναγνωρίστηκε, από όλους τους συμμετέχοντες, η καλή πορεία της οικονομίας πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης», τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Το πράσινο φως άναψε το Eurogroup προκειμένου να λάβει η Ελλάδα τη δόση των 748 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 640 εκατ. ευρώ είναι από τα κέρδη που είχαν οι κεντρικές τράπεζες από τα προγράμματα αγοράς ομολόγων SΜP και ANFAs και 108 εκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση όρων επί των δανείων του EFSF.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με την απόφαση του Eurogroup.

“Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η 6η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα.

Ήταν η τρίτη, συνεχόμενη, θετική Έκθεση για την Ελλάδα, σε λιγότερο από έναν χρόνο. Αναγνωρίστηκε, από όλους τους συμμετέχοντες, η καλή πορεία της οικονομίας πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης.

«Εκθειάστηκε η ταχεία και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης» για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της. Επιβεβαιώθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Επαναλήφθηκε ότι η δημοσιονομική ευελιξία, που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, περιλαμβάνει και τους στόχους οι οποίοι είχαν τεθεί για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Επακόλουθο των ανωτέρω υπήρξε η απόφαση εκταμίευσης του τρίτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους 748 εκατ. ευρώ, του δεύτερου πακέτου επί σημερινής διακυβέρνησης.

Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη εταίρων και αγορών, συνεχίζει να εφαρμόζει το συνεκτικό, δυναμικό, αποτελεσματικό και εμπροσθοβαρές σχέδιό της. Σχέδιο το οποίο, με την υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας, θα μας επιτρέψει να υπερβούμε τις σημερινές δυσκολίες με τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, και να διαμορφώσουμε στέρεες βάσεις για το μέλλον της οικονομίας”.