Ο Ιμάμογλου “αδειάζει” τον Ερντογάν για την Αγία Σοφία

Τι συμφώνησαν ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών...

Τη λύπη του γιατί το θέμα της Αγίας Σοφίας εργαλειοποιείται χάριν της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, διατύπωσε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο του 5ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Αντίστοιχα, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης υπογράμμισε από την πλευρά του ότι και οι δύο πόλεις φιλοξενούν παγκόσμια μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η Αγία Σοφία, τα οποία και πρέπει να τα προστατεύουμε.

Επιπλέον, οι δύο δήμαρχοι συμφώνησαν, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους στο 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, να συνεργαστούν και να συναντηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Αθήνα, ενώ μίλησαν και για τη διπλωματία των πόλεων, που πολλές φορές έχει τη δύναμη να γεφυρώνει χάσματα και διαφορές.

Ο συντονιστής της συζήτησης και διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς ήταν εκείνος που ρώτησε τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης αν συμφωνεί να γίνει η Αγία Σοφία τζαμί και ο Εκρέμ Ιμάμογλου απάντησε πως λυπάται γιατί ένα ζήτημα όπως αυτό (για την Αγία Σοφία) εργαλειοποιείται χάριν της εσωτερικής πολιτικής σκηνής. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία και τη θρησκεία, είπε ο κ. Ιμάμογλου, για να προσθέσει ότι και η Τουρκία και ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με πολύ μεγαλύτερες και σοβαρότερες προκλήσεις.

Ανέφερε δε, με νόημα, πως κάποιες φορές, σε κρίσιμες στιγμές, κάποιες χώρες χρειάζονται τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δύσκολες προκλήσεις.