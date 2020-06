Κοινωνία

Κεχαγιόγλου στον ΑΝΤ1: Η 35χρονη δεν αποδέχεται την κατηγορία για επίθεση με βιτριόλι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον δικηγόρο της η 35χρονη για την υπόθεση. Ποια είναι η ψυχολογική της κατάσταση. Πότε αναμένεται να απολογηθεί.

Ο Σάκης Κεχαγιόγλου, συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι , μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».



Σύμφωνα με τον κ. Κεχαγιόγλου η 35χρονη δεν αποδέχεται την πράξη για την οποία κατηγορείται και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, καθώς έλαβε αναβολή από τον ανακριτή.



Όπως είπε ο δικηγόρος της 35χρονης «η επικοινωνία μαζί της ήταν πολύ δύσκολη γιατί ήταν σε εξαιρετικά δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση».

Επίσης, ο κ. Κεχαγιόγλου άφησε αιχμές για τον τρόπο μεταφοράς της 35χρονης στην εισαγγελία. Όπως είπε «οι εικόνες από την μεταφορά της δεν τιμούν το δικαιϊκό μας σύστημα».

Ωστόσο, δεν θέλησε να αναφερθεί με λεπτομέρειες στην υπόθεση, καθώς όπως είπε δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για την δικογραφία. «Είμαι επιφυλακτικός να εκφράσω άποψη χωρίς να έχω δει την δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Τέλος, τόνισε πως «αν υπάρχει υπόβαθρο ψυχικής νόσου, αυτό είναι θέμα των ειδικών».