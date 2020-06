Πολιτική

ΟΗΕ - Λιβύη: “Χλιαρή” αντίδραση για το τουρκικό “Cirkin” που έσπασε το εμπάργκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ απάντησε σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για το σπάσιμο του εμπάργκο όπλων από την Τουρκία.

Ο ΟΗΕ απέφυγε να καταδικάσει ανοιχτά την Τουρκία το σπάσιμο του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και περιορίστηκε στην εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία καταδικάζουν την εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης που παρατείνει μόνο τον πόλεμο και εμβαθύνει την ταλαιπωρία πολιτών, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη Θανάσης Τσίτσας.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ κληθείς να σχολιάσει σε ερώτηση του ΑΝΤ1 το σπάσιμο του εμπάργκο από το πλοίο «Cirkin» το οποίο συνοδευόταν από τρεις τουρκικές φρεγάτες ανέφερε:

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 2526 της 5ης Ιουνίου 2020. Η συνεχιζόμενη εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης παρατείνει μόνο τον πόλεμο και εμβαθύνει την ταλαιπωρία πολιτών».