Κοινωνία

Αστυνομικός της ΔΙ.ΑΣ. βρήκε την 14χρονη που είχε εξαφανιστεί

Που και πως εντοπίστηκε η έφηβη, που είχε προκαλέσει ανησυχία στους δικούς της ανθρώπους. Τι αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Η περιπέτεια της Α. Μ. 14 ετών, έληξε σήμερα 12/6/2020, πρωινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν», αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως τονίζει ο Σύλλογος, που είχε εκδώσει ειδοποίηση για την εξαφάνιση του κοριτσιού, «η Α.Μ. βρέθηκε στην περιοχή του Παγκρατίου χάρη στην παρατηρητικότητα αστυνομικού από την ομάδα ΔΙΑΣ, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία. Η Α.Μ. είναι καλά στην υγεία της».

Καταλήγοντας, αναφέρεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αντριάννα Μ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».