Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισραήλ: παραγωγή ρεύματος από φυτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η μελέτη για τις ιδιότητες ορισμένων φυτών, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ισραηλινοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ πέτυχαν, έπειτα από εργασίες ετών, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυτά, δείχνοντας ότι αυτά τα φυτά μπορούν να αποτελούν "καθαρή" πηγή ενέργειας.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στη βρετανική επιστημονική επιθεώρηση Energy and Environmental Science διεξήχθη από τον καθηγητή 'Ιφταχ Γιάκομπι, διευθυντή του εργαστηρίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Σχολή Επιστημών της ζωής του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ, σε συνεργασία με τον καθηγητή Κέβιν Ρέντινγκ του Πανεπιστημίου της Αριζόνας (νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες).

Η μελέτη δείχνει ότι τα φυτά διαθέτουν ικανότητες παραγωγής ηλεκτρισμού ιδιαίτερα αποτελεσματικές, που βασίζονται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γιάκομπι, όλα τα πράσινα φυτά, τα φύλλα, τα βότανα ή τα φύκια περιέχουν πραγματικά "ηλιακά πάνελ" και ξέρουν να παίρνουν μια ακτίνα φωτός για να τη μετατρέψουν σε ρεύμα ηλεκτρονίων. Η πρόκληση παρέμενε πώς μπορούσε να εξαχθεί αυτό το ρεύμα από το φυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή.

"Για να συνδέσουμε μια συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα, αρκεί να συνδέσουμε το φις στην υποδοχή. Στην περίπτωση ενός φυτού, δεν ξέραμε πού να συνδέσουμε. Αναζητήσαμε μια νανο-υποδοχή δουλεύοντας πάνω σε ένα μικροφύκι", στο οποίο διοχετεύσαμε με τη βοήθεια ενός βιοαντιδραστήρα ένα ένζυμο που παράγει υδρογόνο, εξηγεί.

Τότε, το μικροφύκι ανέπτυξε κύτταρα που περιείχαν το νέο ένζυμο και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό παρήγαγε ηλεκτρισμό.

Ο 42χρονος Γιάκομπι δηλώνει πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να είναι "μια νέα εποχή στη γεωργία η οποία, αφού βοήθησε να τραφούν οι άνθρωποι επί χιλιετίες, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας".

"Πιστεύαμε ότι υπήρχε δυναμική αλλά δεν ξέραμε αν αυτό θα προχωρούσε, και αυτό λειτούργησε" έπειτα από δουλειά έξι ετών, δήλωσε με ικανοποίηση ο επιστήμονας.

"Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να σκεφθούμε να κάνουμε χάρη στα αποτελέσματα της έρευνάς μας", δήλωσε όπως "η μείωση της ρύπανσης στον τομέα των μεταφορών και της βαριάς βιομηχανίας".

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή, για να συμβεί αυτό θα χρειαστούν ακόμη 10 με 20 χρόνια.