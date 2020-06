Κόσμος

Λεμέρ: η Ευρώπη βρέθηκε ένα βήμα πριν την καταστροφή τον Απρίλιο

Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές των δραματικών διαπραγματεύσεων το βράδυ της 7ης προς 8η Απριλίου.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ έδωσε για πρώτη φορά πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

«Η Ευρώπη ήταν πολύ κοντά στην καταστροφή το βράδυ της 7ης προς 8η Απριλίου. Ήταν απίστευτα σκληρές και δύσκολες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και έπειτα από ώρες, δεν υπήρχε συμφωνία. Φοβόμουν πολύ ότι όλα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια καταστροφή», είπε ο Λε Μερ σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Der Spiegel».

«Η γαλλική πλευρά απέφυγε συνειδητά από ένα σημείο και μετά να χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα κατά την προετοιμασία του ευρωπαϊκού πακέτου διάσωσης, όπως είναι τα ευρωομόλογα ή τα ομόλογα κορονοϊού, προκειμένου να μην αναστατωθούν οι Γερμανοί. Η καγκελάριός σας πέτυχε σπουδαία πράγματα και επέδειξε τεράστιο πολιτικό θάρρος. Την θαυμάζω γι αυτό», τόνισε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέβαλε επίσης αποφασιστικά στη δημιουργία του Ταμείου ανάκαμψης με δύο προτάσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος και τρεις κυρίες έσωσαν αυτήν την ήπειρο σε μια από τις χειρότερες κρίσεις της: η Άγκελα Μέρκελ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Κριστίν Λαγκάρντ. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης».

Ο Λε Μερ είναι «πεπεισμένος ότι η αντίσταση των τεσσάρων 'λιτοδίαιτων' χωρών μπορεί να ξεπεραστεί. Και σε αυτές γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή», υπογράμμισε.

Για τη Γαλλία, προανήγγειλε «τη στροφή προς μια πολύ πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον οικονομική πολιτική».

Ο Γάλλος υπουργός είπε επίσης πως «η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί ως μια οικονομικά και πολιτικά ανεξάρτητη δύναμη απέναντι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά τις ατέρμονες φήμες που κυκλοφορούν στο Παρίσι ότι επιδιώκει για το αξίωμα του πρωθυπουργού, «Για να το ξεκαθαρίσω μια για πάντα: Όχι, όχι και ακόμα μια φορά όχι. Θέλω να παραμείνω υπουργός Οικονομικών».