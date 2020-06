Κοινωνία

Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά κοντά στην χωματερή. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί του Σαββάτου, καθώς σε εξέλιξη είναι νέα πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει ξερά χόρτα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στο ύψος της χωματερής.

Στην περιοχή έσπευσαν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεση συνέδραμε και ένα ελικόπτερο.