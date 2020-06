Υγεία - Περιβάλλον

Νέος έδωσε ζωή με το θάνατό του

Μία γενναία απόφαση από τους συγγενείς, που έκαναν δώρο ζωής σε άγνωστους ανθρώπους.

Τα όργανα ενός νέου ανθρώπου που κατέληξε νοσηλευόμενος μετά από δυστύχημα σε νοσοκομείο της Άρτας πήραν τη γενναία απόφαση οι συγγενείς του.

Η δωρεά ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Οι νεφροί και το ήπαρ του νέου μεταφέρθηκαν για μεταμόσχευση σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Το Νοσοκομείο της Άρτας ανήκει σε αυτά όπου ανά τακτά διαστήματα κάνει δωρεά οργάνων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό.

Τα εύσημα όμως, σε κάθε περίπτωση, ανήκουν στους συγγενείς που παίρνουν αποφάσεις ζωής για άλλους ανθρώπους.