Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: Άλλο ένα ρεκόρ κατέρριψε ο Λιονέλ Μέσι

Ο “μάγος” του παγκοσμίου ποδοσφαίρου συνεχίζει να σκοράρει… κατά ριπάς!

Ακόμη ένα προσωπικό ρεκόρ πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι! Ο “μάγος” της Μπαρτσελόνα, σημείωσε το 4ο και τελευταίο γκολ της ομάδας του στη Μαγιόρκα (4-0) στο 93' και μάλιστα με το... δεξί!

Ο Αργεντινός έφτασε τα 20 γκολ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στo ισπανικό πρωτάθλημα και έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει περισσότερα από 20 γκολ σε μία αγωνιστική περίοδο επί 12 συναπτά έτη!

Ο Μέσι, που ήταν ο δημιουργός και δύο εκ των άλλων τριών γκολ των “μπλαουγκράνα” στη Μαγιόρκα, έφθασε τις 14 τελικές πάσες. Ο 32χρονος βραχύσωμος σούπερ σταρ βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ και των ασίστ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η σεζόν 2011-12 ήταν η κορυφαία στην καριέρα του όσον αφορά στον αριθμό τερμάτων που πέτυχε στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού... άγγιξε τον αριθμό 50! Άλλες δύο φορές ξεπέρασε τα 40 και συγκεκριμένα, την αγωνιστική περίοδο 2012-13 (46 γκολ) και τη σεζόν 2014-15 (43 γκολ)! Τα 23 γκολ (2008-09) είναι η πιο χαμηλή παραγωγικότητά του αυτή τη δωδεκαετία, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η φετινή σεζόν (20 γκολ μέχρι στιγμής), καθώς ελέω κορονοϊού υπήρξε αναστολή του ισπανικού πρωταθλήματος που επανεκκίνησε με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων της 28ης αγωνιστικής αυτήν την εβδομάδα.

Στην πρώτη σεζόν του στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα (2004-05), ο Μέσι είχε πετύχει ένα γκολ, τη δεύτερη (2005-06) πέτυχε έξι γκολ, 14 γκολ πέτυχε την περίοδο 2006-07 και 10 γκολ τη σεζόν 2007-08. Έκτοτε, δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα 20 γκολ!