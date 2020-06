Υγεία - Περιβάλλον

“Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας”: Εικόνες από την “νέα” Πανεπιστημίου

Δείτε φωτογραφίες από τις παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης.

Ο «Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας» έφθασε στην Πανεπιστημίου.

Οι πρώτες παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σήμερα στην Πανεπιστημίου, καθώς όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τοποθετήθηκαν κορίνες και ειδική σήμανση για τους οδηγούς.

Στη νέα Πανεπιστημίου, η οποία εντάσσεται στον «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», δημιουργείται πεζόδρομος και λωρίδα αποκλειστικής χρήσης των μέσω μαζικής μεταφοράς, καθώς και ποδηλατόδρομος μήκους 900 μ. Παράλληλα, περιορίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων από τις 06.00 το πρωί της Κυριακής 14 Ιουνίου 2020, η Πανεπιστημίου αλλάζει όψη.

Ειδικότερα:

-Δημιουργείται ένας σύγχρονος και ασφαλής ποδηλατόδρομος, μήκους 900 μέτρων, κατασκευασμένος με υλικά τελευταίας τεχνολογίας και με πλήρη σήμανση σε όλο το μήκος της οδού, που καλύπτει μία από τις υφιστάμενες λωρίδες κυκλοφορίας.

-Διαμορφώνεται ένας εντυπωσιακός πεζόδρομος, που καλύπτει δύο από τις υφιστάμενες λωρίδες κυκλοφορίας. Ένας πεζόδρομος μήκους 900 μέτρων και συνολικής έκτασης 7.000 τ.μ. στον οποίο θα τοποθετηθούν παγκάκια, φυτά και περισσότερες από 250 ζαρντινιέρες.

-Δημιουργείται μία λωρίδα αποκλειστικής χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σε μία από τις υφιστάμενες λωρίδες. Στόχος της οποίας είναι να μειώσει σημαντικά το χρόνο της διαδρομής των Μέσων, να αυξήσει τον αριθμό των δρομολογίων τους και να μειώσει τον αριθμό των επιβατών ανά δρομολόγιο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΜΠ, η αύξηση της μέσης ταχύτητας των ΜΜΜ, ξεπερνά το 25%.

-Τα ΙΧ οχήματα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν σε δύο ελεύθερες λωρίδες, απαλλαγμένες από την παράνομη στάθμευση.

-Η οδός Πανεπιστημίου, στη νέα μορφή της, αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς συνδετικούς κρίκους στην αλυσίδα του Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας αλλά και της μεγάλης ποδηλατικής διαδρομής που δημιουργείται για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα.