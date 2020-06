Πολιτική

Ξενάγηση Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο Σαντορίνης (εικόνες)

Στον αερολιμένα Σαντορίνης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, όπου ξεναγήθηκε στο χώρο των εργασιών. Η επίσκεψη στον οινοποιητικό συνεταιρισμό Santo.

Την πρόοδο των εργασιών για την αναβάθμιση του αερολιμένα Σαντορίνης είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στο νησί.

Το έργο, που είναι προγραμματισμένο να περατωθεί το 2021, προβλέπει ριζική ενίσχυση των υποδομών και των δυνατοτήτων του αεροδρομίου, βελτιώνοντας τη σύνδεση της Σαντορίνης με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν του νησιού. Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει επέκταση του τερματικού σταθμού κατά 12.900 τετραγωνικά μέτρα και ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων του. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών οι σταθμοί check-in θα υπερδιπλασιαστούν, από οκτώ σε 17, τα σημεία ελέγχου ασφαλείας θα αυξηθούν κατά 250%, ανερχόμενα σε επτά, θα κατασκευαστεί δεύτερος ιμάντας παραλαβής αποσκευών και θα προστεθεί μία πύλη επιβίβασης.

Παράλληλα, αναδιοργανώνεται ο χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών και κατασκευάζεται νέο φυλάκιο για την καλύτερη φύλαξή του, ενώ δημιουργείται και νέος πυροσβεστικός σταθμός. Προβλέπεται, επίσης, ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του αεροδρομίου και του χώρου στάθμευσης οχημάτων. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Σαντορίνης, σε συνδυασμό με ανάλογα έργα στα υπόλοιπα 13 περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν παραχωρηθεί στην Fraport, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τονώνει μακρόπνοα την ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Τον πρωθυπουργό ξενάγησαν στο εργοτάξιο ο γενικός Οικονομικός διευθυντής της Fraport Greece, Βαγγέλης Μπαλτάς, o διευθυντής Λειτουργιών της εταιρείας Ηλίας Μαραγκάκης, ο υπεύθυνος του κατασκευαστικού έργου Κωνσταντίνος Θεοφανίδης και ο διαχειριστής του αεροδρομίου, Δημήτρης Παντελής.

Χθες Σάββατο, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για το άνοιγμα του τουρισμού, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον οινοποιητικό συνεταιρισμό Santo της Σαντορίνης, όπου τον ξενάγησαν ο πρόεδρος και τα μέλη του συνεταιρισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δει τον χώρο με τα βαρέλια και έλαβε ως δώρο ένα κρασί Vinsanto, παραγωγής του 1993. Ανάμεσα σε 500 μπουκάλια του έδωσαν το νούμερο 68, καθώς είναι γεννημένος το 1968.

Στη συνέχεια είχε σύσκεψη με τους οινοπαραγωγούς του νησιού οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την στήριξή του στην πρωτογενή παραγωγή και στον τομέα του κρασιού.