Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Υπενθυμίσεις από ψυχολόγο στους γονείς μετά τις εξαφανίσεις κοριτσιών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γ.Αθανασόπουλος για τις εξαφανίσεις των δύο 10χρονων κοριτσιών. Οι «υπενθυμίσεις» προς τους γονείς. Τι συμβαίνει την επομένη της επιστροφής των εξαφανισμένων παιδιών.