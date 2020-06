Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Το έντυπο για ένταξη στον μηχανισμό “Συν-Εργασία” (εικόνες)

Τι ισχύσει για επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό. Τι πρέπει να συμπληρώσουν στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, προστίθεται, μεταξύ άλλων, το ειδικό έντυπο «Αίτηση/Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"».



Ειδικότερα, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), α) οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται, με τις σχετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες τους, β) στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στο μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.



Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καλούνται ανά μήνα, εκκινώντας από σήμερα 15 Ιουνίου 2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, βάσει του συγκεκριμένου άρθρου, στο ειδικό έντυπο «Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"».

Επίσης, δηλώνουν στο ίδιο έντυπο, κατά την Α' φάση υποβολής: α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα) και ε) το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.



Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», κατά τη Β' φάση υποβολής, εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:

α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων, κατά την Α' φάση, εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

β) Τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων, κατά την Α' φάση, εργαζομένων.

γ) Τις καταβαλλόμενες αποδοχές, κατά το μήνα ένταξής τους, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες, κατά την Α' φάση, εργαζόμενους.

δ) Τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου.

