Πρόεδρος του ΣΕΒ ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος

Με το μήνυμα «Επιμένουμε. Πετυχαίνουμε. Μαζί» διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Εξελέγησαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικό Συμβούλιο

Με το βασικό μήνυμα «Επιμένουμε. Πετυχαίνουμε. Μαζί» ξεκίνησε τις εργασίες της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ, η οποία για πρώτη φορά διεξάγεται εξ’ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου.

Τα μέλη του ΣΕΒ εξέλεξαν ως νέο Πρόεδρο του ΣΕΒ τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, ο οποίος παραλαμβάνει τη σκυτάλη στην ηγεσία του ΣΕΒ, από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου, επί τρεις συνεχείς θητείες (2014-2020). Εξάλλου, με βάση τις σημερινές αρχαιρεσίες, τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής θα αναλάβει ως νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση εξελέγησαν, επίσης, νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και νέο Γενικό Συμβούλιο, με εκπροσώπηση των πιο δυναμικών επιχειρήσεων της χώρας μας. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τα Μέλη του ΣΕΒ εκλήθησαν, μεταξύ των άλλων, να εγκρίνουν, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2019, τον Ετήσιο Απολογισμό για την οικονομική χρήση που έληξε (2019), καθώς και τον Προϋπολογισμό για το 2020.

Χατζόπουλος: Στόχος η δημιουργία ενός προβλέψιμου, ευέλικτου και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Στην ομιλία του στα μέλη ο Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος έκανε τον απολογισμό του έργου για τη χρονιά που πέρασε. Ο κ. Χατζόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχιση της ουσιαστικής συμμετοχής του ΣΕΒ στο δημόσιο διάλογο, με στόχο τη δημιουργία ενός προβλέψιμου, ευέλικτου και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στα ορόσημα της χρονιάς που πέρασε για τον ΣΕΒ, αναφέρθηκε στις δράσεις για την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, στην ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης και στις πρωτοβουλίες για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Φέσσας: πυλώνας ανάπτυξης και προόδου ο ΣΕΒ

Ο κ. Φέσσας στην ομιλία του δήλωσε υπερήφανος για όσα πέτυχε ο ΣΕΒ την τελευταία εξαετία και την πεποίθηση του ότι όλοι στον ΣΕΒ έκαναν το καθήκον τους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και στον Ευθύμιο Βιδάλη, δηλώνοντας «θα είμαι με κάθε τρόπο δίπλα σας, πάντοτε φανατικός υποστηρικτής του ΣΕΒ!». Ο κ. Φέσσας ολοκληρώνει σήμερα με επιτυχία την τρίτη θητεία του στην προεδρία του ΣΕΒ (2014-2020) και αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο, που χαρακτηρίζεται από:

Τη σθεναρή στήριξη του ορθού λόγου και της Ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας.

Τη διεθνή προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το «δόγμα»: μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις, ευημερία και δουλειές.

Τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός πιο φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Την ανάδειξη των προκλήσεων του μέλλοντος : Στη βιομηχανία, στην εργασία, στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση.

Την ενίσχυση της παρουσίας του ΣΕΒ στο δημόσιο λόγο και στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.

Τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του Συνδέσμου και της συνεργασίας του με τους περιφερειακούς εργοδοτικούς συνδέσμους.

Κεντρικός στόχος και σύνθημα του απερχόμενου Προέδρου είναι «…για την Ελλάδα των άξιων και των αξιών», ενώ σε κάθε ευκαιρία προβάλει το όραμα του για τη χώρα μας: «Να γίνει η Ελλάδα η χώρα που κάθε πολίτης του κόσμου θα θέλει να εργασθεί, να επενδύσει και να ζήσει…».

Παπαλεξόπουλος: Έμφαση στη σημασία ανάπτυξης της βιομηχανίας

O Υποψήφιος Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος στην έναρξη της ομιλίας του ευχαρίστησε τον Θεόδωρο Φέσσα για την διαρκή προσφορά του και τη συμβολή του στη δημιουργία ενός οργανισμού δυνατού, δυναμικού και με στραμμένη τη ματιά στο μέλλον. Απευθύνθηκε, επίσης, στα μέλη του Συνδέσμου ευχαριστώντας για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του και προς τον νέο Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ευθύμιο Βιδάλη.

Στη παρέμβασή του επικεντρώθηκε, κυρίως, στα εξής θέματα:

Στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να έλθουν πιο κοντά στην κοινωνία και για το πώς μπορεί να χτιστεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσά τους με τις επιχειρήσεις να κάνουν το πρώτο βήμα, με διάθεση αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης.

«Αρκετοί αμφισβητούν τη συμβολή των επιχειρήσεων στο κοινό καλό», ανέφερε. «Στον ΣΕΒ θεωρούμε ευθύνη μας την αντιστροφή αυτής της αντίληψης. Όσο εμείς εξελισσόμαστε προς το καλύτερο, τόσο θα δυναμώνει η σχέση με την κοινωνία.»

Στη σημασία που έχει η αύξηση του ειδικού βάρους της εγχώριας βιομηχανίας στο σύνολο της οικονομίας. Στόχος του ΣΕΒ είναι να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ από 10% σε 15% μέσα σε 10 χρόνια. Αυτή η αύξηση θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και αν επιτευχθεί ο στόχος θα δημιουργηθούν σταδιακά 550.000 νέες, καλά αμειβόμενες και σταθερές θέσεις εργασίας στη χώρα.

Σε τρείς πρωταρχικές οριζόντιες προτεραιότητες που οφείλουμε να αγκαλιάσουμε: την ψηφιακή επανάσταση, την ενίσχυση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και την πράσινη ανάπτυξη. Έμφαση δόθηκε στις πρόσθετες πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει ο ΣΕΒ για να υποστηρίξει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, στη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία. Με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ο κ. Παπαλεξόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφύλαξης του ευάλωτου, υγιή παραγωγικού ιστού της χώρας και στις δύσκολες αποφάσεις που χρειάζεται να ληφθούν από την κυβέρνηση για το πώς θα αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης, με τι προτεραιότητες και τι πόρους.

Ιδιαίτερα στάθηκε στο στοίχημα της αύξησης των εγχώριων και ξένων επενδύσεων, στο οποίο ο ΣΕΒ φιλοδοξεί να συνδράμει ουσιαστικά.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος ανέδειξε, επίσης, «το μεγάλο ζητούμενο της συλλογικότητας, την οποία όποτε κατακτούμε, δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό». «Στην κρίση της πανδημίας, αποδείξαμε ως λαός σε όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας, πως είμαστε ικανοί για το καλύτερο. Και αυτό μας βοηθάει να ενδυναμώσουμε και την συλλογική μας αυτοπεποίθηση, που για κάποια χρόνια την είχαμε χάσει». Κλείνοντας την προγραμματική του ομιλία στα μέλη ο κ. Παπαλεξόπουλος επισήμανε ότι προσβλέπει στη δική τους ενεργή παρουσία, που είναι «το κυριότερο εφόδιο για τη νέα πορεία και στο έργο που αναλαμβάνουμε, με σκοπό την πρόοδο όλης της κοινωνίας».

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Νέου Δ.Σ. και Γ.Σ.

Το πρώτο μέρος της συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έκλεισε με τη μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου, την έγκριση των Πεπραγμένων για το 2019 και του Προϋπολογισμού για το 2020.