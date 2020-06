Οικονομία

Θεοχάρης στο CNBC: ασφαλείς οι ταξιδιώτες, ακόμη κι αν υπάρξουν κρούσματα κορονοϊού (βίντεο)

Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε πως σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση, πρέπει να είμαστε συνετοί και επιφυλακτικοί.

Η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της για τους ταξιδιώτες, με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια όλων. Παράλληλα, οι Αρχές είναι έτοιμες να παρέμβουν εάν χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσουν πως ακόμη και στην περίπτωση που παρουσιαστούν κρούσματα, δεν θα διαδοθεί ευρέως ο κορονοϊός.

Τα παραπάνω τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο CNBC, ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας πως «πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη κατάσταση για αυτό πρέπει να είμαστε συνετοί και μερικές φορές επιφυλακτικοί, αλλά παράλληλα με επαρκή σαφήνεια ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων».

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Θεοχάρης στο CNBC:

«Για αυτό ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση, ανοίγουμε σιγά-σιγά, έχουμε δεδομένα, υποβάλλαμε σε τεστ όλους όσοι ήρθαν στην Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες, έτσι έχουμε συγκεντρώσει αρκετά δεδομένα, ούτως ώστε να βασίσουμε τις αποφάσεις μας στην επιστήμη και κυρίως, έχουμε αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτως ώστε ακόμη και αν υπάρξουν κρούσματα να εξασφαλίσουμε ότι ο ιός δεν θα διαδοθεί ευρέως. Τελικά, ανοίγουμε εξασφαλίζοντας και τοπικά εφαρμογή αποφάσεων, αν παραστεί η ανάγκη, ούτως ώστε να ελέγξουμε τον ιό με τον πιο αυστηρό τρόπο. Συνεπώς, είμαστε επιτυχημένοι από την αρχή της κρίση, ακριβώς διότι λάβαμε νωρίς αυτές τις δύσκολες αποφάσεις και διότι είχαμε την συνεργασία ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού. Κάνουμε λοιπόν, ό,τι το καλύτερο, δεν μηδενίζεται το ρίσκο, αλλά ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε με ασφάλεια».

Δημοσιογράφος: Σχετικά με τα μέτρα στις επιχειρήσεις όπως τήρηση απόστασης στα τραπέζια των εστιατορίων, ή κατά το check-in στα ξενοδοχεία, θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις αυτές; Ποια θα είναι η μορφή που θα πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις στην τουριστική περίοδο;

«Τώρα εστιάζουμε στο να ανοίξουμε ασφαλώς, οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να δεχθούν πελάτες και επισκέπτες ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Όμως θα είμαστε σε ετοιμότητα, θα παρακολουθούμε το πως εξελίσσεται αυτή η διαδικασία για να διαπιστώσουμε ποιος χρειάζεται βοήθεια, τόσο από την πλευρά των εργαζόμενων, όσο και των επιχειρήσεων. Στοχεύουμε -αν αυτό απαιτηθεί- να αυξήσουμε το πακέτο υποστήριξης».

Δημοσιογράφος: Πολλοί αερομεταφορείς, όπως η EasyJet, είναι απελπισμένοι και επιθυμούν το συντομότερο δυνατό, το άνοιγμα αερογέφυρας μεταξύ της ΕΕ -φυσικά, περιλαμβανομένης της Ελλάδας- και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχετε κάποια ένδειξη για την επίτευξη προόδου στο θέμα των αερογεφυρών;

«Σίγουρα έχουμε σωστές ενδείξεις για αυτό που θα επιθυμούσαμε να δούμε, το άνοιγμα το συντομότερο δυνατό. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε δίνοντας στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει δέσμη συνεκτικών πολιτικών σε ό,τι αφορά στις χώρες. Αυτό είναι ζήτημα ημερών και ελπίζουμε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές και τις εταιρείες τουρισμού, για τις αερογέφυρες που αναφέρατε και γενικότερα για τη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτός είναι ο στόχος, δυστυχώς, πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη κατάσταση για αυτό πρέπει να είμαστε συνετοί και μερικές φορές επιφυλακτικοί, αλλά παράλληλα με επαρκή σαφήνεια ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων».