Life

“Άγριες Μέλισσες”: η σκηνή με την Μαρία Κίτσου και την πτώση στον γκρεμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε από «παρα - κάμερα» το γύρισμα με την πρωταγωνίστρια της σειράς, καθώς και απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης.