Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: επιτυχής ολοκλήρωση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον κορονοϊό. Πως διανεμήθηκαν 1,4 δις ευρώ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοινώνει την ολοκλήρωση του νέου υποπρογράμματος παροχής δανείων «Κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια», στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα, για κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου, ξεκίνησε στις 28 Απριλίου 2020 και απευθυνόταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD 19 έχοντας ρήτρα μη απόλυσης.

Μέσα στο διάστημα των 7 εβδομάδων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αξιολόγησε 10.700 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού ποσού 1.400 εκ ευρώ όπως είχαν αποσταλεί από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Έχουν ήδη εγκριθεί και προωθηθεί σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες 10.150 αιτήσεις συνολικού ύψους 1.290 εκ ευρώ ώστε να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η εκταμίευση των ποσών.

Για το σύνολο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ αναλώθηκε πλήρως ο κρατικός προϋπολογισμός των 816 εκατ. Ευρώ (που συμπεριλαμβάνει και τις δύο προηγούμενες δράσεις του ΤΕΠΙΧ όπως είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο 2019) ο οποίος με την μόχλευση και συγχρηματοδότηση κατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έδωσε τη δυνατότητα παροχής δανείων και τόκων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων Ευρώ.