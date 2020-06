Κόσμος

Αναβολή και της επίσκεψης Ντι Μάιο στην Άγκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο μετά την αναβολή της επίσκεψης Λαβρόφ, αναβάλλεται και η επίσκεψη του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία.

Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη στην Άγκυρα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο αναβάλλεται, σύμφωνα με ιταλικές διπλωματικές πηγές.

Ο Ντι Μάιο έπρεπε να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις 12.30 τοπική ώρα, για να συζητήσουν διμερή θέματα, την σχέση ΕΕ- Τουρκίας, την αντιμετώπιση του κορονοϊού αλλά και τις εξελίξεις στην Λιβύη. Επίσης είχε προγραμματισθεί κοινή συνέντευξη τύπου μετά την λήξη της συνομιλίας τους.

Δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της αναβολής της επίσκεψης, αλλά ιταλικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή του προγράμματος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο αναβλήθηκε και η επίσκεψη Λαβρόφ στην Άγκυρα, λίγο προτού πραγματοποιηθεί.