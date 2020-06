Πολιτισμός

Γεφύρι της Πλάκας: Υποψήφιο για βραβείο το έργο της αναστήλωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η ανακατασκευή του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας.

Μικρή παράταση για την ολοκλήρωση του έργου αναστήλωσης της γέφυρας Πλάκας μέχρι τα τέλη Αυγούστου έχει δοθεί ήδη από το Υπουργείο Υποδομών, από το οποίο αναμένονται και διευκρινίσεις για την συμπληρωματική σύμβαση των 350.000 ευρώ προκειμένου να γίνουν εργασίες αντισεισμικής προστασίας. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης υπό την προεδρία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση η Υπουργός διαπίστωσε την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο εκτελέστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με πρότυπο και υποδειγματικό τρόπο υπό την καθοδήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, που προέβλεπε η Προγραμματική Σύμβαση, υπό την προεδρία του καθ. κ. Μανώλη Κορρέ. Στη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Αθηνά Καλύβα, ο τ. πρύτανης του ΕΜΠ καθ. κ. Ιωάννης Γκόλας, ο καθ. κ. Δημήτριος Καλιαμπάκος, η Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ κ. Αμαλία Ανδρουλιδάκη και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Ηπείρου, ενώ παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού κ. Γιώργος Διδασκάλου. Στην άρτια εκτέλεση του έργου εδράζεται και η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής να προταθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η υποψηφιότητα του συνολικού έργου της αποκατάστασης του γεφυριού στην Πλάκα για βράβευση από την Europa Nostra. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε επίσης να δοθεί εξάμηνη παράταση στην ισχύ της Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο και να ελεγχθεί από την Επιστημονική Επιτροπή το σχέδιο διαχείρισης του μνημείου μετά από τις εργασίες αναστήλωσης και ανάδειξής του. Επίσης αποφάσισε, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου να πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση για την απόδοση του μνημείου στην τοπική κοινωνία. Η αποκατάσταση του γεφυριού της Πλάκας στον Άραχθο, στους Ραφταναίους Ιωαννίνων, που είχε καταρρεύσει τον Φεβρουάριο του 2015 από πλημμύρες, έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Απομένει να απομακρυνθούν κάποιες εργοταξιακές κατασκευές, να γίνει καθαρισμός της κοίτης του ποταμού και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το γεφύρι της Πλάκας, χτίστηκε το 1866 από τον αρχιμάστορα Μπέκα, με χορηγία του τραπεζίτη Λούλη. Το 2001 είχε γίνει αποκατάσταση τμημάτων του, όμως οι ισχυρές πλημμύρες του 2015 είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή του.