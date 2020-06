Πολιτική

Προ των πυλών οι “διορθωτικές κινήσεις” στην Κυβέρνηση (βίντεο)

Ποια πρόσωπα θεωρούνται υποψήφια για αποχώρηση, ποιοι αναμένεται να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Για "χειρουργικές παρεμβάσεις", που θα διορθώσουν αρρυθμίες και θα δώσουν στο κυβερνητικό σχήμα την αναγκαία πνοή για την ανάταξη της οικονομίας μετά την κρίση του κορονοϊού, προϊδεάζουν συνομιλητές του Πρωθυπουργού.

Γιάννης Βρούτσης και Χάρης Θεοχάρης ακούγεται ότι είναι υποψήφιοι προς αντικατάσταση. Ως επικρατέστερος διάδοχος του Υπ. Εργασίας φέρεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Στέλιος Πέτσας, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο στον βουλευτή Χρήστο Ταραντίλη, για την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Για το Υπουργείο Τουρισμού, ψηλά θεωρείται ότι κινούνται οι «μετοχές» του Θόδωρου Ρουσσόπουλου και της Όλγας Κεφαλογιάννη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις αναφορές για επικείμενο ανασχηματισμό, δήλωσε στον ΣΚΑΙ, ότι «οι υπουργοί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τη δουλειά μας, μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο κ. Πρωθυπουργός πάντα έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, όταν εκείνος νομίζει».

Μιλώντας στον ίδιο σταθμό, ο Γιώργος Κουμουτσάκος είπε «έχει περάσει ένας χρόνος επιτυχούς διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός έβγαλε τα συμπεράσματα του και θα κρίνει πως θα πορευτούμε στην επόμενη περίοδο που είναι γεμάτη προκλήσεις».

Οι Χρήστος Σταϊκούρας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας και Κυριάκος Πιερρακάκης φέρονται να διατηρούν τα χαρτοφυλάκια τους.

Αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί εμφανίζονται να μην απέδωσαν τα αναμενόμενα και στη δεξαμενή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται οι αντικαταστάτες τους. Στο παρασκήνιο ακούγονται τα ονόματα του Σπήλιου Λιβανού, Μακάριου Λαζαρίδη και Τάσου Χατζηβασιλείου.