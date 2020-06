Πολιτική

ΝΑΤΟ: Ελλάς - Γαλλία σε “συμμαχία” κατά Τουρκίας για την Λιβύη

Ελληνογαλλική συμμαχία στην Βορειο-Aτλαντική Συμμαχία… Το μήνυμα του Νίκου Παναγιωτόπουλου και τα "πυρά" από το Παρίσι. Τι λέει ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της συνοχής του ΝΑΤΟ, ώστε να έχει τη δυνατότητα επιτέλεσης της αποστολής του, αποτελεί η πλήρης συμμόρφωση των συμμάχων με το διεθνές δίκαιο, την αρχή της καλής γειτονίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, στην παρέμβασή του κατά τη σημερινή σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την κρίση στη Λιβύη, ο κ. Παναγιωτόπουλος "επέκρινε τη απειλή χρήσης βίας από ένα συμμαχικό πλοίο εναντίον άλλου συμμαχικού πλοίου, που έλαβε χώρα στη Μεσόγειο την προηγούμενη εβδομάδα", όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Χαρακτήρισε αυτή τη συμπεριφορά «όχι απλώς προβληματική, αλλά ανήκουστη» και επεσήμανε ότι «παρόμοιες συμπεριφορές που υπονομεύουν τη συνοχή και αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ δεν προσιδιάζουν σε συμμαχία με ισχυρούς δεσμούς και κοινές αξίες, αλλά σε ευκαιριακή ομάδα προώθησης επί μέρους συμφερόντων».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε, ότι μοναδική λύση αποτελούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις και οι συνεννοήσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και με βάση τις παραμέτρους που έχει θέσει η Διαδικασία του Βερολίνου. Επιπλέον, κάλεσε οποιοδήποτε κράτος προβαίνει σε παραβίαση του αποκλεισμού όπλων (εμπάργκο), κατά παράβαση ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να μεταβάλει την στάση του. ?

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ανέφερε πως η Συμμαχία βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΕ για συνεργασία στην επιχείρηση «Ειρήνη» στη Μεσόγειο.

«H επιχείρηση του ΝΑΤΟ 'Sea Guardian' στη Μεσόγειο παρείχε για πολλά χρόνια στήριξη στην προκάτοχο της «Ιrini», σημείωσε ο Γενς Στολτενμπεργκ συμπληρώνοντας ότι το ΝΑΤΟ παρείχε στήριξη στην επιχείρηση 'Σοφία' της ΕΕ».

Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ «ΝΑΤΟ και ΕΕ αναζητούν πιθανή στήριξη, πιθανή συνεργασία».?

Γαλλία: Η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά το εμπάργκο όπλων στην Λιβύη

Στην πρόσφατη εχθρική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στους συμμάχους της αναφέρθηκε ο αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Αμύνης τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζει, σχετικά με το θέμα.Επιπλέον, κατηγόρησε το τουρκικό ναυτικό για την παρενόχληση του γαλλικού πλοίου κατά τη διάρκεια νατοϊκής αποστολής.

Το βασικό εμπόδιο στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Λιβύη βρίσκεται σήμερα στις συστηματικές παραβιάσεις του εμπάργκο για τα όπλα του ΟΗΕ, κυρίως εκ μέρους της Τουρκίας, παρά τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο Βερολίνο στις αρχές του έτους, δήλωσε, εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Ανιές φον ντερ Μιλ.

«Η Γαλλία δεν επιλέγει τη μια πλευρά ή την άλλη στη Λιβύη και δήλωνε πάντα ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Η Γαλλία εργάστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ώστε να επιτευχθεί γρήγορα εκεχειρία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και εντός του πλαισίου που ορίστηκε στο Βερολίνο. Η υποστήριξη που παρέχεται από την Τουρκία στη συνέχιση της επίθεσης της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας αντιτίθεται πλήρως στις προσπάθειες για την επίτευξη άμεσης εκεχειρίας στις οποίες μετέχουμε. Αυτή η υποστήριξη συνδυάζεται με εχθρικές και απαράδεκτες συμπεριφορές των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αποσκοπώντας στην παρεμπόδιση των προσπαθειών της εφαρμογής του εμπάργκο για τα όπλα του ΟΗΕ», επισήμανε στη δήλωσή της η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Αυτές οι συμπεριφορές όπως και κάθε ξένη ανάμιξη στη σύγκρουση στη Λιβύη πρέπει να σταματήσουν, τόνισε η εκπρόσωπος της γαλλικής διπλωματίας την ώρα που ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε ταξίδι - "αστραπή" στην Λιβύη.