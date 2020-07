Τεχνολογία - Επιστήμη

Οι υγιεινές συνήθειες μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ

Όσες περισσότερες υγιεινές συνήθειες ζωής έχει κανείς, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη

Σημαντικά μειωμένος είναι ο κίνδυνος Αλτσχάιμερ για όσους ανθρώπους συνδυάζουν συστηματικά αρκετές υγιεινές συμπεριφορές στην καθημερινή ζωή τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι πέντε πιο ωφέλιμες συνήθειες είναι η σωματική άσκηση (τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έως μεγάλης έντασης την εβδομάδα), η ελαφρά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, η υγιεινή διατροφή (με έμφαση στη Μεσογειακή), οι τονωτικές για τον νου δραστηριότητες και το να μην καπνίζει κανείς.

Όσοι συνδυάζουν και τα πέντε παραπάνω ή έστω τα τέσσερα από αυτά, έχουν έως 60% μειωμένο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο κίνδυνος είναι μειωμένος κατά 37% για όσους τηρούν δύο έως τρεις από αυτές τις υγιεινές συνήθειες, σε σχέση με όσους ακολουθούν μόνο μία ή καμία.

Η μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Γήρανσης των ΗΠΑ, με επικεφαλής τoν αλβανικής καταγωγής επίκουρο καθηγητή του Ιατρικού Κέντρου και του Πανεπιστημίου Ρας του Σικάγο Κλόντιαν Ντάνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Neurology" της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, βασίστηκε στην ανάλυση στοιχείων για σχεδόν 3.000 ανθρώπους.