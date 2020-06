Κοινωνία

Μαρκέλλα: η “κοκκινομάλλα” ομολόγησε ασέλγεια στη 10χρονη

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε η 33χρονη, που έδωσε ναρκωτικά στο κορίτσι.

Για σεξουαλική κακοποίηση κατηγορείται, μεταξύ άλλων αδικημάτων η 33χρονης που φέρεται ότι απήγαγε την 10χρονη Μαρκέλλα, την περασμένη Πέμπτη ενώ επέστρεφε από το σχολείο της στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία εκτός από την αρπαγή και παράνομη κατακράτηση και την παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών η δικογραφία περιλαμβάνει και το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

Η κατηγορούμενη ανήκει στο ευρύτερο περιβάλλον της ανήλικης καθώς διέμεναν στην ίδια γειτονιά και γνώριζε για το οικογενειακό περιβάλλον της μικρής. Φέρεται ότι απήγαγε την 10χρονη σκοπεύοντας να την κακοποιήσει σεξουαλικά ενώ σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε τις πράξεις της.

Το μεσημέρι οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, απο την πίσω πόρτα.

Όση ώρα περίμενε να έρθει η σειρά της είχε σκυμμένο το κεφάλι. Φορούσε μια γκρι ζακέτα με κουκούλα. Την φρουρούσαν πέντε αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ. Δεν σήκωσε το κεφάλι της ούτε για μια στιγμή. Δεν μίλησε με κανέναν. Οι κατηγορίες που την βαρύνουν - και οι οποίες στηρίζονται σε ευρήματα, στη μαρτυρία του παιδιού και στην ομολογία της ίδιας - με βάσει τη δικογραφία είναι για 4 κακουργήματα

Συγκεκριμένα κατηγορείται για: αρπαγή ανηλίκου με σκοπό τη μεταχείριση σε ανήθικες ασχολίες , βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, παραγωγή πορνογραφικού υλικού, έκθεση, προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Στην αστυνομία η κατηγορούμενη φέρεται πως είπε ότι είχε σεξουαλικές προτιμήσεις για τα ανήλικα παιδιά. Η ίδια είναι μητέρα ενός παιδιού και χωρισμένη.

Η γυναίκα που σύμφωνα με τις αρχικές περιγραφές ήταν «κοκκινομάλλα», σήμερα έχει κοντό (σχεδόν ξυρισμένο) μαλλί και φαίνεται πως πρόλαβε να αλλάξει την εμφάνιση της για να μην γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς που την αναζητούσαν

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης την εντόπισαν στην περιοχή της Κατερίνης, αξιοποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλες πληροφορίες. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς φέρεται ότι κατείχε ναρκωτικά χάπια και σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Αρχικά, εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, για τα ναρκωτικά και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί. Παράλληλα η εισαγγελέας απήγγειλε εναντίον της και κατηγορίες, με βάση τη σχετική δικογραφία της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχετικά με την υπόθεση της αρπαγής ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή που διεξάγει την κυρία ανάκριση.

Την ίδια ώρα, η 10χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και , με τη βοήθεια των ειδικών, προσπαθεί να ξεπεράσει την περιπέτεια της. Μετά την απελευθέρωση της εξετάστηκε από ιατροδικαστή ενώ ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της, που της χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησης της, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η μικρή Μαρκέλλα είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της μαζί με έναν συμμαθητή της. Σύμφωνα με τα όσα είπε η ίδια αλλά και ο ανήλικος μάρτυρας, την φώναξε μια κοκκινομάλλα γυναίκα η οποία προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει.

Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της 10χρονης χάθηκαν και ήταν εξαφανισμένη για 44 ώρες ενώ υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την ανεύρεση της. Το πρωί του περασμένου Σαββάτου εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνη της, έξω από βενζινάδικο που βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς.

