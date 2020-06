Κόσμος

Ρωσία: Εκατοντάδες γιατροί και νοσηλευτές πέθαναν από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι αριθμοί της πανδημίας στην Ρωσία. Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν νοσήσει και δυστυχώς περισσότεροι από 7500 μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει.

Σχεδόν 500 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού έχουν πεθάνει στην Ρωσία από τον νέο κορονοϊό, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας (Roszdravnadzor) Άλα Σαμοϊλόβα.

«Σήμερα, επιβεβαιώνουμε ότι η επιδημία προς το παρόν δεν έχει τελειώσει. Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στην Ρωσία έχουν νοσήσει και δυστυχώς περισσότεροι από 7500 μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει…489 είναι μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δηλαδή σχεδόν 500 άνθρωποι, οι οποίοι είναι συνάδελφοι μας τους χάσαμε» δήλωσε η Σαμοϊλόβα κατά την διάρκεια on-line διάσκεψης που ήταν αφιερωμένη στην Ημέρα του Ιατρικού Προσωπικού.

Μετά την δήλωση της Σαμοϊλοβα, όπως γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta, το γραφείο τύπου της υγειονομικής υπηρεσίας (Roszdravnadzor) ανακοίνωσε ότι η Σαμοϊλοβα αναφέρθηκε σε μη επίσημα στοιχεία «που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο».

Στις 26 Μαΐου το ρωσικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι πέθαναν 101 ιατροί και νοσηλευτές από τον Covid-19, ενώ η ανεπίσημη ιστοσελίδα που δημιούργησαν οι ίδιοι οι γιατροί ανέφερε ότι από τον νέο κορονοϊοό έχουν χάσει την ζωή τους 444 μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την Σαμοϊλοβα, αρχικά η χώρα δεν ήταν πλήρως έτοιμη να αντιμετωπίσει την πανδημία, ειδικότερα υπήρχαν λίγα μέσα ατομικής προστασίας. «Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη… Εάν μιλήσουμε ευθέως, πρέπει να πω ότι κατά την έναρξη υπήρξαν παράπονα, υπήρξαν κάποιες ελλείψεις, σήμερα όμως όλα λειτουργούν λίγο- πολύ βάσει σχεδίου. Σήμερα σχεδόν δεν ακούμε παράπονα.. που να λένε ότι τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν διαθέτουν μέσα ατομικής προστασίας ή δεν κάνουν τεστ», δήλωσε η Σαμοϊλοβα.

Στον «κατάλογο μνήμης» που έχουν συντάξει οι ίδιοι οι γιατροί υπάρχουν 444 ονόματα μελών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από την Ρωσία και ακόμη 61 ονόματα ιατρών από άλλες χώρες.