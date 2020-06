Τοπικά Νέα

Γυμνοί ποδηλάτες “πλημμύρησαν” την Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες ποδηλάτες πήραν μέρος στην 13η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία...

Με αιτήματα για το ποδήλατο, το περιβάλλον και την ελεύθερη κατασκήνωση, η οποία απαγορεύεται αυστηρά λόγω της πανδημίας, δεκάδες ποδηλάτες πήραν μέρος στην 13η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η οποία ξεκίνησε από το πάρκο της ΧΑΝΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε στο ίδιο σημείο.

Tην Γυμνή Ποδηλατοδρομία διοργάνωσε η φυσιολατρική συλλογικότητα Gymnosophy, με την υποστήριξη άλλων οργανώσεων και ενεργών πολιτών. Πολλοί από τους ποδηλάτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών να έρθουν όσο γυμνοί τολμάνε, ενώ κάποιοι έγραψαν στο σώμα τους συνθήματα για το κίνημα Black Lives Matter.

To μέλος της συλλογικότητας Gymnosophy, Κώστας Τερζόπουλος, δήλωσε ότι η ποδηλατοδρομία στέλνει μηνύματα κατά του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου και της καύσης απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα, και παράλληλες εκδηλώσεις.