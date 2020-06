Οικονομία

Το σχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών στην Εφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη της πανδημίας. Όλες οι λεπτομέρειες για τις δόσεις και τους δικαιούχους.

Tον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών η νομοθετική διάταξη για την έκτακτη ρύθμιση, με βάση την οποία όλοι οι πληττόμενοι από την πανδημία του κορονοϊού θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 12 άτοκες ή 24 χαμηλότοκες δόσεις με επιτόκιο που θα κυμαίνεται στο επίπεδο του 2,5%. Στη νομοθετική διάταξη θα περιλαμβάνεται και το νέο πλαίσιο αυξημένων δόσεων για την εξόφληση του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και του ΕΝΦΙΑ καθώς και η έκπτωση φόρου 2% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος.

Η ρύθμιση των 12 άτοκων ή 24 χαμηλότοκων μηνιαίων δόσεων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1.1.2021 και θα αφορά όλες τις οφειλές που ανεστάλησαν από τον Μάρτιο, όταν ξέσπασε η πανδημία του κορονοιού. Πρόκειται για οφειλές που υπερβαίνουν συνολικά τα 3 δισ. ευρώ, αν ληφθεί υπόψη και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν πληρώθηκε, οι οποίες επίσης θα μπορούν να τακτοποιηθούν σε 12 άτοκες ή 24 χαμηλότοκες δόσεις.

Οι οφειλές αυτές, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έχουν παγώσει έως και τον Οκτώβριο και αναμένεται να παραμείνουν παγωμένες μέχρι το τέλος του έτους πριν ξεκινήσει η νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την τακτοποίησή τους. Έτσι με βάση τη ρύθμιση οι "παγωμένες" οφειλές του κορονοϊού θα μπορούν να "απλωθούν" μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 ή του 2022 ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί από τους πληττόμενους.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών:

1. Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν δικαίωμα να αναστείλουν μέχρι και τον Σεπτέμβριο την πληρωμή φόρων και δόσεων ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνονται:

- Επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά με κρατική εντολή.

- Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού και υπάγονται στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

- Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης.

- Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης.

2. Οι οφειλές που θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι όλες οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς κλπ) των οποίων η προθεσμία καταβολής έληξε από 11 Μαρτίου 2020 έως και την 31 Μαϊου 2020 και οι οποίες έχουν ανασταλεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ειδικά για εργαζόμενους πληττόμενων επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια η 4μηνη αναστολή ισχύει και για τις οφειλές Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά και τις δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

4. Το επιτόκιο στην περίπτωση επιλογής των 24 δόσεων θα κυμαίνεται στο 2,5% και έτσι θα είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης οφειλών που ισχύει σήμερα.

6. Η υπαγωγή στη ρύθμιση αναμένεται να γίνει μέσω υποβολής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα που αναμένεται να ανοίξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έως τις αρχές του 2021.

Στο μεταξύ θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το νέο ευνοϊκότερο πλαίσιο εξόφλησης του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ σε περισσότερες δόσεις. Στις 31 Ιουλίου λήγει μαζί με την προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (που παρατάθηκε) και η πρώτη δόση για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, ενώ η τελευταία, 8η δόση, λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2021. Σε οτι αφορά τον ΕΝΦΙΑ η πρώτη δόση καταβολής του λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία, 6η δόση επίσης στις 26 Φεβρουαρίου 2021.