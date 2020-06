Κόσμος

Χιλιάδες Αμερικανοί τίμησαν την κατάργηση της δουλείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ογκώδεις διαδηλώσεις από την Ατλάντα ως το Όκλαντ για την 19η Ιουνίου, ημέρα που γιορτάζεται η κατάργηση της δουλείας.

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ χθες Παρασκευή με την ευκαιρία της 19ης Ιουνίου, ημέρα που γιορτάζεται στη χώρα η κατάργηση της δουλείας, με τις εκδηλώσεις φέτος να πραγματοποιούνται σε πιο τεταμένο κλίμα.

Έπειτα από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις αφού ένας λευκός αστυνομικός κράτησε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους από την Ατλάντα ως το Όκλαντ της Καλιφόρνιας για να τιμήσουν την 19η Ιουνίου και να ζητήσουν φυλετική δικαιοσύνη.

Με πολλές επίσημες εκδηλώσεις για την ημέρα να έχουν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ακτιβιστές πραγματοποίησαν διαδικτυκές εκδηλώσεις, πορείες στον δρόμο και «καραβάνια αυτοκινήτων» σε πολλές πόλεις.

Την 19η Ιουνίου γιορτάζεται η κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ βάσει της Διακήρυξης της Απελευθέρωσης που υπέγραψε το 1863 ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν. Στις 19 Ιουνίου του 1865 ο στρατός της Ένωσης ανακοίνωσε στους σκλάβους στο Γκάλβεστον του Τέξας ότι είναι ελεύθεροι, μετά το τέλος του Εμφύλιου Πολέμου.

Το Τέξας έκανε επίσημη αργία την ημέρα αυτή το 1980, κάτι που ακολούθησαν 45 άλλες πολιτείες και η περιοχή της Κολούμπια.

Τέσσερις γερουσιαστές των Δημοκρατικών σκοπεύουν να προτείνουν νομοθεσία ώστε η 19η Ιουνίου να γίνει ομοσπονδιακή αργία.