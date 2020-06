Αθλητικά

Πυρά Μουρίνιο κατά της διαιτησίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πέναλτι που δόθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσε την έκρηξη του Πορτογάλου.

Παράπονα για τη διαιτησία στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέφρασε ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο τεχνικός της Τότεναμ σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στον Πογκμπά και με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα.

«Είναι δύσκολο να βρω τη λέξη, θα προσπαθήσω να βρω μία καλή λέξη. Δόθηκε ένα περίεργο πέναλτι. Οι παίκτες μου έπαιξαν φανταστικά, είχαμε τον έλεγχο για 70 λεπτά. Τα τελευταία 15 λεπτά ήταν δύσκολα για εμάς. Ο Πογκμπά έκανε τη δουλειά του. Επίσης, ο Τζόναθαν Μος, ο διαιτητής, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του. Το VAR είναι μία διαφορετική ιστορία. Έπρεπε να ακυρώσει την απόφαση του διαιτητή. Δεν ήταν πέναλτι», τόνισε χαρακτηριστικά