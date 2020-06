Κοινωνία

Τραγωδία στο Κορωπί

Δυο άτομα ανασύρθηκαν μέσα από φρεάτιο, αλλά δυστυχώς το ένα εξ αυτών χωρίς τις αισθήσεις του.

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση δυο ατόμων σε φρεάτιο, καθώς παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, ο ένας από τους δυο ανασύρθηκε νεκρός.

Το τραγικό περιστατικό διαδραματίστηκε επί της οδού Δάφνης στο Κορωπί. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την επιχείρηση ανάσυρσης.

Μετά από λίγη ώρα ανέσυραν τα δυο άτομα, όμως το ένα εξ αυτών είχε χάσει ήδη τη ζωή του.