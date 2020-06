Αθλητικά

Τέλος από την ΑΕΚ ο Χάρης Γιαννόπουλος

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον διεθνή μπασκετμπολίστα Χάρη Γιαννόπουλο, τον οποίο και ευχαρίστησε για την προσφορά του.



Ο έμπειρος παίκτης που αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια στην «Ένωση», θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλλα δείχνουν, στον Προμηθέα Πάτρας.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΆΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι η συνεργασία της με τον Χάρη Γιαννόπουλο ολοκληρώθηκε.

Η ΑΕΚ BC ευχαριστεί τον Χάρη για την προσφορά του στη «Βασίλισσα» και του εύχεται κάθε επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».