Τραγωδία: Πέθανε στην γέννα Πρωταθλήτρια Σκοποβολής

Οδύνη για την Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς που «έσβησε», ενώ έφερνε στον κόσμο το μωράκι της. Το μήνυμα της Άννας Κοροκάκη.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 10μ. αεροβόλου γυναικών Μπομπάνα Βελίτσκοβιτς έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της γέννας.

Η είδηση προκάλεσε τεράστια θλίψη σε όλη την οικογένεια της «σκοποβολής», καθώς η Σέρβα πρωταθλήτρια, «έφυγε» σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Βελίτσκοβιτς απεβίωσε λόγω επιπλοκών στον τοκετό. «Ήταν μια μεγάλη μαχήτρια, αλλά δυστυχώς έχασε τον αγώνα της ζωή της», ανακοίνωσε η Σκοπευτική Ομοσπονδία της Σερβίας.

Η Άννα Κορακάκη αναφερόμενη στην απώλεια της Βελίτσκοβιτς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που η καρδιά πονάει και το μυαλό δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα τα «γιατί». Οι λέξεις είναι τόσο μικρές και τα συναισθήματα είναι τεράστια ... Μπομπάνα, έφυγες τόσο νωρίς.

Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την οικογένειά της και τη σερβική ομάδα σκοποβολής. Σε αυτές τις στιγμές θλίψης οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους. Αγαπητή μας Μπομπάνα, θα μας λείψεις τόσο πολύ. Αναπαύσου εν ειρήνη»...

Η Βελίτσκοβιτς στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 10μ. αεροβόλου Γυναικών, στον αγώνα που η Κορακάκη πήρε το χάλκινο μετάλλιο.