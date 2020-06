Κοινωνία

Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο “ψευτογιατρός”

Λίγο μετά την απολογία του και την προφυλάκισή του οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του...

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 47χρονος “ψευτογιατρός” που κατηγορείται για τους θανάτους τριών ασθενών και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Ο ίδιος επί σειρά ετών εμφανιζόταν ως διακεκριμένος γιατρός σε βαριά νοσούντες ασθενείς και τις οικογένειές τους, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά για θεραπείες πλήρους ίασης. Μετά την απολογία του όμως κρίθηκε προφυλακιστέος από ανακριτή και εισαγγελέα.

Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας για τον εντοπισμό του «διακεκριμένου ογκολόγου», προκύπτει πως ο 47χρονος υποδείκνυε στους ασθενείς-θύματά του να υποβληθούν σε εξετάσεις, μαγνητικές-αξονικές τομογραφίες κ.ά σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα, εντός των οποίων φαίνεται να είχε μεγάλη άνεση κινήσεων. Σύμφωνα, δε, με κάποια θύματά του, ορισμένοι γιατροί εξήραν τις γνώσεις και την ικανότητα του κατηγορουμένου, ο οποίος -παράλληλα- φαίνεται να είχε πείσει και μοναστικές κοινότητες για τις γνώσεις και τις αγαθές προθέσεις του.

Η επαφή του κατηγορούμενου με τη Δικαιοσύνη δεν είναι είναι η πρώτη, καθώς στο παρελθόν φαίνεται να έχει βρεθεί ξανά υπόλογος για απατηλές ενέργειες.





Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη με ένταλμα την 16-6-2020, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, απάτη, διακίνηση ναρκωτικών και αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του κατηγορούμενου, στη διευκόλυνση διερεύνησης τυχόν τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στα τηλέφωνα 210-6476183, 210-6476187 και 210-6411111, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.