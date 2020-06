Πολιτισμός

Νέα προσπάθεια από Αλβανούς για παραχάραξη της Ιστορίας

Οργή ξέσπασε μετά την διατύπωση της αλήθειας, από επιφανή Ιταλό κριτικό Τέχνης, ότι η αρχαία Βύλλιδα, που βρίσκεται εντός της αλβανικής επικράτειας, ήταν ελληνική πόλη.​

Οργή έχει προκαλέσει στην Αλβανία, η άποψη που διατύπωσε γνωστός κριτικός τέχνης της ιταλικής τηλεόρασης, ότι η αρχαία πόλη Βύλλιδα, που βρίσκεται εντός της αλβανικής επικράτειας, είναι ελληνική.

Η ελληνικότητα είναι ταμπού στους ιστορικούς της γείτονος χώρας που διαφημίζουν την αρχαία Βύλλιδα ως αρχαία αλβανική, δηλαδή, κατά τους Αλβανούς, ιλλυρική.

Ο Βιτόριο Σγκάρμπι, κριτικός τέχνης, αναλυτής της ιταλικής τηλεόρασης και πολιτικός έγινε στόχος των αλβανών καπήλων της ιστορίας, επειδή είπε το αρχαιολογικά αποδεδειγμένο, ότι η πόλη είναι ελληνική.

Ο Σγκάρμπι που είναι και φίλος του αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, επί μέρες ήταν θέμα σε talk show της αλβανικής τηλεόρασης, με πολλούς Αλβανούς πολιτικούς και αρχαιολόγους να χαρακτηρίζουν ύποπτο «τον φιλελληνισμό του».

Αντικρούοντας τις απόψεις των επικριτών του, ο κ. Σγκάρμπι τόνισε «ότι σε μια σύγχρονη Ευρώπη η παραχάραξη της ιστορίας είναι επικίνδυνα ντεμοντέ».