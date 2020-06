Πολιτική

Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με παιδιά από όλο τον κόσμο που μαθαίνουν ελληνικά

Οι διάλογοι του Πρωθυπουργού με μαθητές από 16 σχολεία που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Δευτέρα σε μια διαφορετική, πραγματικά παγκόσμια, τηλεδιάσκεψη που είχε στον πυρήνα της τα Ελληνόπουλα σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων που μαθαίνουν Ελληνικά.

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και δασκάλους από 16 σχολεία που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου: Από το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής ως το Λος Άντζελες των ΗΠΑ και το Βανκούβερ του Καναδά, και από την Ευρώπη και τα κοντινά μας Βαλκάνια ως την Κινσάσα του Κονγκό και τη μακρινή Αυστραλία. Η τηλεδιάσκεψη σφράγισε με αυτό τον τρόπο την επιτυχία που σημειώνει η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας «staellinika.com», η οποία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, της Ελληνικής μυθολογίας και του πολιτισμού.

Η πλατφόρμα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά και δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και ο διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser κ. Δημήτρης Κράλλης.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σεβασμιώτατε, αγαπητέ μου Υπουργέ, φίλες και φίλοι από τις πέντε ηπείρους, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και μου δίνεται η δυνατότητα να σας βλέπω, να επικοινωνώ μαζί σας, για να προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή στήριξης σε μία πολύ σπουδαία πρωτοβουλία του Υφυπουργείου, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του Υφυπουργού, αλλά και της έδρας ελληνικών σπουδών στο Simon Fraser University, μία έδρα η οποία δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Κάποιοι που παρευρίσκονται σε αυτή την τηλεδιάσκεψη ίσως να θυμούνται την επίσκεψή μου στο Simon Fraser University, πρέπει να ήταν κύριε Κράλλη πριν από από 8 χρόνια εάν θυμάμαι καλά, που είχα επισκεφτεί την έδρα και (ήταν εκεί) ένας σπουδαίος άνθρωπος -δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα- που έβαλε και αυτός τη δική του σφραγίδα για να τρέξει αυτό το project. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα Σεβασμιώτατε να μπορούμε να έχουμε ένα εργαλείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, έχει δηλαδή μία ψηφιακή υποδομή, είναι εύχρηστο, πατάει πάνω στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά αξιοποιεί και τον πλούτο της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής μυθολογίας για να κάνει το μάθημα της ελληνικής γλώσσας ζωντανό και ευχάριστο, για όσους και για όσα κυρίως παιδιά θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την ελληνική γλώσσα.

Και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο σημαντικό στοιχείο, αναπόσπαστο στοιχείο της Ελληνικής ταυτότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και σήμερα έχουμε πολλές περισσότερες δυνατότητες πια με την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρώτη επαφή με την ελληνική γλώσσα πιο εύκολη, πιο βατή και τα παιδιά από κάθε γωνιά του κόσμου είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στην Κινσάσα στην Αφρική, είτε είναι στην Αυστραλία, είτε είναι στην Ασία, είτε είναι παιδιά τα οποία έχουν ελληνικές ρίζες, είτε είναι παιδιά που δεν έχουν ελληνικές ρίζες, αλλά ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και να εξοικειώνονται με την ομορφιά και με τον πλούτο της γλώσσας μας.

Οπότε είμαι εδώ για να πω θερμά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να σας πω ότι θα έχει την απόλυτη στήριξή μου, καθώς κάνει τα επόμενα βήματά της. Οτι θα ενδιαφερθώ προσωπικά για να δούμε πώς μπορούμε να την εμπλουτίσουμε ολοένα και περισσότερο και να πω και πάλι ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην έδρα των ελληνικών σπουδών στο Simon Fraser και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χωρίς την ευγενική χορηγία του οποίου αυτό το εγχείρημα δεν θα ήταν σήμερα εφικτό.

Και πάλι συγχαρητήρια από καρδιάς και θέλω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, τις δικές σας εμπειρίες, τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών μας, αλλά και των παιδιών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας».

Από την πλευρά της κυβέρνησης στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Κωνσταντίνος Βλάσης και Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Παίρνοντας τον λόγο μετά τον Πρωθυπουργό, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος επεσήμανε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι οικουμενικός και δεν φοβάται να έρθει σε επαφή με άλλους. «Η ελληνική γλώσσα είναι ένα χρυσό κλειδί που μας βάζει μέσα σε ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο από θησαυρούς που είναι αδαπάνητοι. Οσο και να μοιραστούμε αυτούς τους θησαυρούς του πολιτισμού μας ποτέ δεν θα μειωθούν, ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί», είπε.

Ο κ. Ελπιδοφόρος τόνισε επίσης ότι η Αρχιεπισκοπή έχει θέσει ως μία από τις «βασικές προτεραιότητές της τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας και με τη βοήθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η Εκκλησία είναι παρούσα ώστε να βοηθήσει όπως μπορεί.

Μετά από τις πρώτες 11.000 εγγραφές σε 110 κράτη, το «staellinika.com» υιοθετήθηκε σαν ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχολεία της Βορείου Αμερικής και θα συνεχίσει στον Καναδά, στην Αγγλία και στην Αυστραλία.

Δάσκαλοι και παιδιά ανέφεραν ότι η πλατφόρμα «staellinika.com» είναι ιδιαίτερα ελκυστική και στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να βοηθήσει ώστε να επεκταθεί και σε άλλες γλώσσες και συστήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για την προετοιμασία του ειδικού επετειακού κεφαλαίου «staellinika-1821» το οποίο θα θα είναι έτοιμο για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση το 2021.

Διάλογοι με παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να συνομιλήσει στα ελληνικά με τον 7χρονο Λάζαρο Παναγόπουλο, ο οποίος ζει στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και ο οποίος διδάσκεται την ελληνική γλώσσα στο Σαββατιάτικο Σχολείο Ένωσης Πελοποννησίων της πόλης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με δύο αγόρια από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τον Νικόλα (Nicolas) και τον Βενέδικτο (Benedicte), τα οποία δεν έχουν μεν ελληνικές ρίζες αλλά μαθαίνουν με αγάπη την ελληνική γλώσσα επί τρία χρόνια, με τη βοήθεια των Ιεραποστολικών Ελληνικών Σχολείων της Κινσάσα, όπου συνολικά διδάσκονται την ελληνική γλώσσα περίπου 80 παιδιά.

Μιλώντας στα ελληνικά, ο Νικόλας ανέφερε ότι θέλει να γίνει χειρούργος όταν μεγαλώσει, ενώ ο Βενέδικτος είπε ότι θέλει να γίνει παιδίατρος. «Μπράβο, χρειαζόμαστε πάντα περισσότερους και καλούς γιατρούς», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Σε μία ένδειξη της διασποράς της ελληνικής γλώσσας στην αφρικανική χώρα, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε και με την Χριστίνα Μπαρτζή, μαθήτρια στο Ελληνικό Σχολείο της Κινσάσα, η οποία ετοιμάζεται να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις ώστε να σπουδάσει μηχανικός υπολογιστών στη χώρα μας. «Κάθε επιτυχία σου εύχομαι στις εξετάσεις, μακάρι να σε έχουμε μαζί μας από το επόμενο έτος, και διάλεξες κι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο να σπουδάσεις», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συγκεκριμένα το σχολείο Odyssey Charter School στην πολιτεία του Ντέλαγουερ, όπου ουδείς από τους μαθητές που μαθαίνουν ελληνικά έχει ελληνική καταγωγή.

Ο Πρωθυπουργός, στο τέλος, προσκάλεσε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη να επισκεφτούν την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021, φιλοξενούμενα δωρεάν για δύο εβδομάδες, ώστε να εντρυφήσουν περαιτέρω στην ελληνική γλώσσα και στον πολιτισμό. Αυτό το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα staellinika.com προσεγγίζει κοινό όλων των ηλικιών, από την προσχολική ηλικία και απευθύνεται κυρίως στην Ομογένεια. Οι εφαρμογές και η διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί από μία ομάδα Ελλήνων διαφόρων ειδικοτήτων πάνω στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τα πολυμέσα, οι οποίοι δουλεύουν σε αποκεντρωμένο εργασιακό περιβάλλον, από την Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Παρέχεται με χορηγία του ΙΣΝ και μηδενικό κόστος για το Δημόσιο.

Στην Α’ φάση η πλατφόρμα λειτουργεί για αγγλόφωνα παιδιά. Λειτουργεί σε όλους τους υπολογιστές, σε tablet και κινητά τηλέφωνα και υποστηρίζεται από το σύστημα iOS. Στην Β’ φάση, θα προστεθούν νέα κεφάλαια, θα υποστηρίζεται και από σύστημα Android και θα διατεθεί και στα Γαλλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Το staellinika.com έχει χαρακτηριστικά παιχνιδιού, είναι ιδιαίτερα φιλικό και ευχάριστο. Απευθύνεται και σε παιδιά που δεν φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία αλλά υπάρχει και δομημένη του έκδοση για ομογενειακά σχολεία. Χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία με ισχυρά στοιχεία παιδαγωγικής και αυτορυθμιζόμενης μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί που το χρησιμοποιούν υποστηρίζονται με εκπαιδευτικά εγχειρίδια.