Ο Τζέιμι Φοξ θα υποδυθεί τον Μάικ Τάισον

To 2014, αναφέρθηκε για πρώτη φορά ότι ο Τζέιμι Φοξ θα υποδυόταν τον Μάικ Τάισον σε βιογραφική ταινία, αλλά το project έμεινε στο στάδιο της ανάπτυξης για χρόνια - μέχρι τώρα.

Σε συνέντευξή του στο talk show της σειράς Instagram Live με τον Μαρκ Μπιρνμπάουμ «Catching Up», ο Τζέιμι Φοξ επιβεβαίωσε ότι το project επιτέλους προχωρά.

«Είναι ένα οριστικό ναι» είπε ο Τζέιμι Φοξ, όταν ρωτήθηκε αν η πολυαναμενόμενη βιογραφία του πυγμάχου πρωταθλητή βαρέων βαρών θα έβλεπε ποτέ το φως της... ημέρας.

«Κοίτα, το να κάνεις βιογραφίες είναι δύσκολο» είπε ο Φοξ. «Μερικές φορές χρειάζονται 20 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Αλλά επίσημα η "μπάλα άρχισε να τσουλάει"».

Ο Αμερικανός ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πώς η ταινία θα εξερευνά τις «διαφορετικές ζωές» του Μάικ Τάισον.

«Θέλουμε να δείξουμε όσους εμπλέκονται» εξήγησε ο Φοξ. «Νομίζω ότι όλοι, νέοι και ηλικιωμένοι θα μπορούν να καταλάβουν το ταξίδι αυτού του άνδρα».

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για την προπόνηση που απαιτείται για να μεταμορφωθεί φυσικά στον Τάισον στο αποκορύφωμα της καριέρας του στο μποξ.

«Κάθε δεύτερη μέρα, κάνω 60 pull-ups, κάνω 60 dips, κάνω 100 push-ups», είπε. «Δεν έχω μύες στη γάμπα, οπότε ίσως χρειαστεί να βάλουμε κάποια προσθετικά για αυτό».