Προκαλεί ο Γκιουλ: “Η Αγία Σοφία είναι τζαμί”

Νέες προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για την Αγία Σοφία.

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις για την Αγία Σοφία προχώρησε η τουρκική κυβέρνηση.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τουρκίας, Αμπτουλχαμίτ Γκιουλ δήλωσε ότι η Αγία Σοφία είναι τζαμί και πρέπει σύντομα να ανοίξει για προσευχή.

«Πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό που κληροδότησε ο Μωάμεθ ο Πορθητής. Στην πραγματικότητα κανείς δεν αποκαλεί Μουσείο την Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία είναι τζαμί. Πιστεύουμε πως πρέπει να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε στην πραγματικότητα και να ανοίξει για προσευχή. Και ως δικαιοσύνη και ως διοίκηση θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να λειτουργήσει η Αγία Σοφία ως τζαμί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με τις οποίες , η Αγία Σοφία θα μετατραπεί σε τζαμί, δείχνουν πως εννοούν τη δικαιοσύνη οι βάρβαροι κατακτητές. Να μετατραπεί τώρα το υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη σε μουσείο για την Ποντιακή Γενοκτονία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.