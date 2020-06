Πολιτισμός

“Θυγατέρες”: Ξεκίνησαν στην Αμοργό τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πρώτη διεθνής ταινία που ξεκινά γυρίσματα εκτός της χώρας παραγωγής της σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα πρώτα μετά-COVID 19 κινηματογραφικά γυρίσματα διεθνούς παραγωγής στην Ελλάδα ξεκίνησαν χθες, στο νησί της Αμοργού. Σημειώνεται, ότι είναι η πρώτη διεθνής παραγωγή που ξεκινά γυρίσματα εκτός της χώρας παραγωγής της σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ταινία «Θυγατέρες» βασίζεται στο μπεστ σέλερ «Θυγατέρες» της Γερμανίδας συγγραφέως Lucy Fricke.Ο γερμανικός Τύπος το έχει χαρακτηρίσει «συναρπαστικό road movie σε μορφή βιβλίου, τόσο κωμικό και τόσο ευαίσθητο, που ξεσπάς ταυτόχρονα σε γέλια και κλάματα».

Η ιστορία της ταινίας αναφέρεται σε δύο παιδικές φίλες, που ξεκινούν από το Βερολίνο για ένα ταξίδι στην Ελβετία και μία κλινική υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ο βαριά άρρωστος πατέρας της μίας, που βαρέθηκε τη ζωή. Ή έτσι νομίζουν. Γιατί αυτό το ταξίδι θα εξελιχθεί πολύ διαφορετικά και θα τις οδηγήσει όχι απλά στην Ελλάδα αλλά και στον πυρήνα της οικογένειας και της ίδιας τους της ζωής.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Γερμανίδας σκηνοθέτη Nana Neul θα πραγματοποιήσει, επίσης, γυρίσματα στη Γερμανία και την Ιταλία. Το διεθνές καστ στελεχώνουν η Birgit Minichmayr στον πρωταγωνιστικό ρόλο (βασική συνεργάτιδα του σπουδαίου Burgtheater της Βιέννης), η πολυβραβευμένη Alexandra Maria Lara (Control, Youth Without Youth, The Reader), αλλά και οι Josef Bierbichler, Giorgio Colangeli, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης Σαράντης, Αλεξανδρος Μυλωνάς, Ζωή Ρηγοπούλου και Δημήτρης Βερύκιος, μεταξύ άλλων.